CIEE e ALESP abrem vagas de estágio para estudantes do ensino médio, técnico e superior

O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP abriram processo seletivo de estágio para estudantes dos níveis médio, técnico e superior nas áreas de Técnico em Biblioteconomia, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Multimídia; superior em Administração, Ciências Políticas, Letras, Jornalismo e Marketing. Para se candidatar às vagas é necessário se inscrever gratuitamente no link https://pp.ciee.org.br/vitrine/12288/detalhe até às 23h59 do dia 15/06/2024 e realizar as três fases: Inscrição, prova online e entrevista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP.

O processo seletivo está com vagas abertas para atuação na cidade de São Paulo e os aprovados e contratados para as vagas receberão bolsa auxílio nos valores de R$ 798,00 por mês (20h semanais) para o Ensino Médio; R$ 1.197,12 por mês (30h semanais) para o Ensino Técnico; e R$ 1.330,00 por mês (30h semanais) para o Ensino Superior. Além disso, recebem também R$193,60 de auxílio transporte por mês.