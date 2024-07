Cidades Invisíveis inaugura Bonsai na Vila Prudente em São Paulo

O Cidades Invisíveis realizou a inauguração oficial do Bonsai na Vila Prudente, em São Paulo, que chega para garantir e fortalecer a realização de ações de impacto social na comunidade mais antiga da capital paulista. O evento, além da apresentação oficial da unidade à comunidade, contou com a presença dos sócios fundadores da empresa patrocinadora, Veedha Investimentos: Rodrigo Marcatti, Felipe Midea, Regis Cima, Graziela Suman, tudo isso ao som de muito samba e brincadeiras para celebrar a novidade.

O Bonsai da Vila Prudente, chega para garantir e fortalecer a realização de ações de impacto social na comunidade e oferecerá aulas de informática para crianças, adolescentes e adultos; reforço escolar; futebol e outras atividades assistenciais. Inspirado no pensamento de Muhammad Yunus, laureado com o prêmio Nobel da Paz em 2006, que disse “pessoas pobres são como bonsais, não há nada de errado com sua semente. a sociedade que nunca lhes oferece o espaço para crescer”, o Cidades Invisíveis, através do programa, tem como missão ser referência no combate à pobreza, desigualdades e exclusão social através da implementação de projetos que gerem oportunidades, autonomia e inclusão.

Vila Prudente foi a primeira favela da cidade de São Paulo, com moradias construídas de forma improvisada e materiais simples, e alta densidade populacional, com muitas famílias vivendo em espaços reduzidos e condições de infraestrutura básica limitadas. Com uma forte identidade comunitária, moradores se ajudam mutuamente e organizando atividades comunitárias, onde a maioria atua em atividades econômicas informais, como vendedores ambulantes, serviços domésticos ou possuem pequenos comércios.

“É uma comunidade vibrante e complexa, com desafios significativos, mas também com uma rica cultura comunitária e potencial para desenvolvimento. A compreensão dessas características é essencial para o planejamento e implementação de projetos sociais que possam melhorar a qualidade de vida dos seus moradores, por este motivo o Cidades Invisíveis abriu uma Unidade Social, mais um Bonsai, na comunidade”, conta Samuel dos Santos, idealizador do Cidades Invisíveis.

A Veedha Investimentos foi fundada na cidade de São Paulo, em 2017, por sete profissionais de Private Banking que trabalhavam juntos há 10 anos, e somam mais de um século de experiência na área de atendimento a investidores.

Sobre o Cidades Invisíveis

Criado em 2012 com o sonho de mudar realidades e transformar vidas, o Cidades Invisíveis é uma organização social que atua em diversas cidades do país, impactando milhares de jovens em situação de vulnerabilidade, agindo como um instrumento para a redução da pobreza e da desigualdade nas suas mais diversas dimensões. Desenvolve diversos projetos em parceria com artistas locais e nacionais, onde a renda arrecadada pelas ações tem parte do lucro revertida para a transformação social em várias comunidades. Dentro de seus Bonsais, espaços próprios dos projetos nas comunidades, dispõe de programas que possibilitam o acesso ao conhecimento, aconselhamento, novas tecnologias, cuidados básicos, lazer, cultura, entre outros, para a aceleração de potenciais humanos que, muitas vezes, estão desassistidos pelo poder público.

Agente de transformação social, o Cidades Invisíveis está presente atualmente em Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Canela (RS), destinando mais de R$ 3 milhões a projetos sociais nos seus mais de dez anos de atuação. O projeto está alinhado com a Agenda 2030 da ONU, com o plano global de transformar o mundo em um lugar melhor, sendo também signatário do Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina (ODS/SC), para combater a invisibilidade de pessoas das periferias das cidades onde atua.