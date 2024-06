Cidades do interior de SP fecham centros de atendimento à dengue em meio à baixa procura

Votorantim e Salto, cidades do interior de São Paulo, fecharam as unidades específicas para o tratamento de dengue no fim de maio. Segundo as prefeituras, a decisão foi motivada pela queda no atendimento registrada nas últimas semanas e pela chegada do frio.

Os dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde mostram o tombo no registro de casos prováveis nas últimas semanas.

Nas semanas epidemiológicas 21 e 22, foram registradas 153.865 e 82.813 novas infecções, respectivamente. Na semana 23, a com dados mais recentes, houve nova queda, para 28.262 casos, indicando um retorno ao patamar do ano passado, algo que ainda não havia acontecido em 2024.

Em Votorantim, cidade de cerca de 130 mil habitantes, o núcleo de dengue era responsável por avaliar e tratar os pacientes com sintomas leves da doença.

Aberto em 15 de abril, realizou mais de 2.000 atendimentos, o correspondente a uma média de 90 pessoas por dia. Ao todo, foram registrados 5.800 casos prováveis e quatro mortes por dengue na cidade, de acordo com o painel do governo federal.

A unidade de tratamento foi fechada após a secretaria de saúde ter registrado uma queda na quantidade de pacientes, de acordo com a prefeitura, que agora orienta os pacientes com sintomas leves a procurarem as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

“Mesmo com a chegada do frio, o setor de zoonoses da Prefeitura de Votorantim alerta a população a manter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito da dengue”, afirmou em nota a assessoria do município.

Na cidade de Salto, que tem população semelhante à de Votorantim, foram 5.153 pessoas atendidas na unidade que funcionava desde 18 de março. O município contabiliza cinco mortes por dengue, e outras seis estão sob confirmação. Foram 4.640 casos prováveis na cidade.

A prefeitura de Salto também recomendou que os pacientes com sintomas procurem as UBS de referência para avaliação e acompanhamento.

Segundo relatório da OMS (Organização Mundial da Saúde), divulgado no final de maio, o Brasil é o país que contabiliza mais casos de dengue no mundo, em 2024.

A OMS estabeleceu um sistema global de vigilância da dengue e tem feito monitoramento da incidência da doença com relatórios mensais. Até o momento, há dados de 103 países, dos quais 28 não relataram casos.