Cidades do Grande ABC implementam projetos de transformação digital

O iCities, empresa pioneira em cidades inteligentes no Brasil, anuncia o lançamento do projeto Ânimus, uma iniciativa inovadora dentro de sua área de negócios chamada “iCities Projects” que busca alcançar a alma das cidades.

Ao realizar um diagnóstico dos dados disponíveis, da infraestrutura, dos recursos humanos e dos processos que necessitam ser adequados, o Ânimus traz informações precisas e auxilia nas tomadas de decisões estratégicas dos gestores públicos.

O objetivo é identificar a melhor solução técnica para os problemas de cada município, promovendo uma transformação urbana eficiente e sustentável que vise o bem-estar do cidadão.

Endereçando as dores das cidades

Cada vez mais municípios têm colocado em seu quadro de desafio o uso das modernas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para promover melhorias da qualidade de vida dos cidadãos, tornando mais eficiente o uso de recursos, melhorando a comunicação entre o governo e os habitantes, e promovendo a transformação digital dos serviços.

O projeto Ânimus tem como objetivo colocar à disposição das prefeituras uma equipe técnica de alta capacidade profissional a fim de apoiar as iniciativas de cidades inteligentes nos levantamentos destinados a identificar as reais necessidades da população, além das soluções mais apropriadas para proporcionar uma gestão mais eficiente, reduzindo assim os entraves ao desenvolvimento.

Dessa maneira, os gestores públicos ganham com a abordagem técnica isenta, que conduz diagnósticos aprofundados, incluindo um levantamento completo das áreas para as quais a tecnologia passa a contribuir efetivamente em prol do desenvolvimento local, indicando recursos disponíveis no mercado e processos que apresentem alto potencial de melhorar a vida do cidadão.

As principais etapas do diagnóstico incluem a definição das áreas do governo prioritárias, determinando o que deve ser mudado e por quê; a identificação do nível de maturidade dos órgãos da administração para a gestão do conhecimento, priorizando as ações de mudança; e o levantamento de dados e a avaliação da qualidade das informações disponíveis para a implementação de projetos de cidades inteligentes.

Com base nisso, o iCities elabora um rol de recomendações, permitindo que as prefeituras implementem projetos de transformação digital que efetivamente melhorem a qualidade de vida de todos.

“Os gestores públicos podem ganhar, e muito, ao trabalhar com base em fatos e dados e focando na premissa básica de uma cidade inteligente, que é a qualidade de vida do cidadão”, afirma Ernani Uemura, Head da Unidade de Negócios de Projetos do iCities.

Para cada cidade, um projeto apropriado:

São Caetano do Sul (SP): a fase de diagnóstico identificou que uma parcela significativa da população atendida na rede pública de saúde era proveniente de outras cidades, dificultando assim o correto dimensionamento do equipamento de saúde e alocação de recursos orçamentários para atender à demanda. Para resolver esse problema, foi desenvolvido uma solução baseada em uma Carteira Única de Identificação do Munícipe, que permitiu priorizar algoritmicamente ações que beneficiam a população residente em São Caetano do Sul. Neste caso, a implementação dessa solução permitiu que a população local tivesse um acesso mais justo e eficiente aos serviços de saúde, melhorando a qualidade do atendimento e otimizando os recursos municipais.

São André (SP): no município de São André, as TICs ofereceram uma excelente oportunidade de melhorar os serviços urbanos, especialmente o gerenciamento do Parque de Iluminação Pública. Neste caso, a fase de diagnóstico identificou que o elevado número de falhas detectadas no sistema poderia ser reduzido de forma significativa com o uso de IoT (Internet das Coisas), mediante a criação de uma smart grid, que é uma rede elétrica inteligente que utiliza tecnologias de informação e comunicação para monitorar e gerenciar a distribuição de eletricidade de maneira eficiente. Os resultados foram uma melhora significativa na qualidade da iluminação pública e na redução dos custos da operação, com um novo sistema de telegestão dos pontos luminosos da cidade.

O Ânimus já está disponível para municípios e governos de norte a sul do país e pode ser contratado por todos os gestores públicos que queiram apoiar seus projetos de cidades inteligentes, de forma a oferecer serviços cada vez mais eficientes à população.