Cidades do Alto Tietê serão interligadas por trens com concessão da linha 12-safira

As cidades da região do Alto Tietê receberão uma série de investimentos em trens metropolitanos com a concessão da Linha 12-Safira, atualmente em fase de consulta pública. A estação Itaquaquecetuba será reconstruída e outras seis serão reformadas. Haverá ainda a expansão do serviço de Calmon Viana até Suzano, conectando o ramal à Linha 11-Coral. Os investimentos somam R$ 2,5 bilhões e fazem parte da concessão do Lote Alto Tietê.

No sentido de São Paulo, serão construídas duas novas estações: Cangaíba e Gabriela Mistral, que vão ser interligadas com a Linha 13-Jade. Outro benefício com a concessão será a redução do intervalo entre os trens, como explica o diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Augusto Almudin.

“No horário de pico, da manhã e da tarde, o intervalo médio entre os trens é de 5 minutos. Com a concessão e os investimentos, esse tempo passará a ser de apenas 3 minutos. Com isso, a população terá um nível de serviço igual ao metrô”, detalhou Augusto Almudin.

Concessão de trens metropolitanos em São Paulo

O Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) qualificou as linhas 11, 12 e 13 de trens urbanos para serem concedidas à iniciativa privada. O escopo prevê a extensão da Linha 13-Jade até Parque da Mooca e Bonsucesso e a construção de dez novas estações, adequação e reconstrução das existentes, além da requalificação da infraestrutura e sistemas.

O empreendimento tem caráter social de atendimento da Zona Leste, região com grande déficit de transporte na Região Metropolitana de São Paulo, que conta com mais de 4,6 milhões de habitantes, com deslocamento pendular, ou seja, que se deslocam para outras cidades para trabalhar ou estudar.

Consulta pública

Pessoas físicas e jurídicas podem enviar sugestões sobre o projeto de concessão do Lote Alto Tietê. A consulta pública está aberta até o dia 18 de julho. Os documentos relevantes para a concessão, o regulamento e as formas de participação estão disponíveis por meio do data room, cujo acesso será concedido mediante pedido encaminhado ao e-mail consultapublica11.12.13@sp.gov.br, contendo nome completo, e-mail, CPF, instituição, telefone e cidade do(a) solicitante.

As contribuições deverão ser feitas por escrito, obedecendo ao formulário-modelo disponível no regulamento, que está no site da SPI.