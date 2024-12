Cidade ‘monitorada’ ganha nova base da Polícia Militar

Uma nova base da Polícia Militar foi inaugurada nesta quinta-feira (19) na cidade de Itapuí, no interior de São Paulo. A unidade conta com uma sala exclusiva de monitoramento, com acesso ao vivo das imagens geradas pelas mais de 50 câmeras posicionadas em pontos estratégicos do município de 14 mil habitantes.

O monitoramento possibilita que os policiais consigam saber onde há algum problema antes mesmo do acionamento, facilitando também a resolução de crimes por meio da identificação de algum suspeito ou a dinâmica durante o cometimento de delitos.

Conforme o subtenente Maurício Gustavo, responsável pela base, a tecnologia também serviu como um “recado” aos infratores, que sabem que a cidade é monitorada, o que diminui as chances de crimes e otimiza o patrulhamento feito pelos militares. Neste ano, o município não registrou casos de homicídio ou latrocínio.

Há ainda a previsão de que, a partir de 2025, essas câmeras passem a integrar o programa Muralha Paulista, que permite a identificação de suspeitos procurados pela Justiça e leitura de placas de veículos. A ideia é que para o próximo ano o software do projeto seja instalado nos equipamentos que monitoram a região.

Novo prédio

A reforma da unidade, que pertence ao 3° Grupamento de Polícia Militar, do 27° Batalhão, foi custeada em uma parceria com a prefeitura pelo valor de R$ 280 mil. A unidade foi instalada em um local estratégico, no centro, para facilitar o acesso dos PMs durante os deslocamentos, além de ser próximo de bancos e comércios da cidade.

Para o subtenente Gustavo, a base é um marco histórico para Itapuí, que agora tem mais segurança com os serviços dos policiais ampliados, também, pela atividade delegada, por meio de um convênio com o estado.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, participou da inauguração e mencionou a importância do trabalho contínuo da PM para proteger a população. “A gente sabe o quanto essa parceria com a prefeitura estimula o policial, não só pelos convênios, mas também a forma como as equipes são tratadas aqui”.

Ainda durante o evento, os comandantes anteriores do 3° Grupamento da PM foram homenageados. Um deles, o capitão Clodoaldo, que esteve à frente da unidade em 1974, se emocionou ao ver o novo local, que conta com um espaço maior e mais confortável para o efetivo.

Relação dos PMs com os estudantes de Itapuí

A base conta com 10 militares, com atribuições que incluem desde o patrulhamento, até o desenvolvimento de atividades para o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Essas atividades são exercidas em duas escolas na região. O subtenente Gustavo contou que a relação dos policiais com os estudantes é “maravilhosa” e que muitos se inspiram no trabalho deles.

“Costumo dizer que a formatura do Proerd, quando fazemos aqui, é a festa mais linda da região. As crianças da cidade capricham, cantam o hino nacional e têm uma admiração muito grande pela Polícia Militar. Realmente esse programa aproximou a comunidade”, opiniou.

O comandante do 3° Grupamento da PM, comentou ainda que tem um desejo de fazer um projeto voltado para as crianças na nova base, justamente para aproximá-las ainda mais. “Como temos uma estrutura melhor, podemos desenvolver atividades, mostrar uma parte do nosso trabalho, acho que é importante que eles nos vejam como amigos, aliados”, completou.