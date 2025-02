Cidade do Rio Grande do Sul sofre com inundações

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para o estado do Rio Grande do Sul, indicando a possibilidade de tempestades severas. A situação se agravou na noite da última quarta-feira (26), quando um forte temporal causou sérios estragos no município de Maratá, localizado no Vale do Caí.

As chuvas intensas provocaram inundações significativas, com a força das águas sendo suficiente para arrastar três pontes na região. Maratá, situada a aproximadamente 80 km da capital Porto Alegre, foi severamente impactada pela lama e pelo alagamento, que atingiu alturas de até 3 metros em algumas áreas.

Pela manhã desta quinta-feira (27), os moradores da cidade iniciaram a contagem dos danos e os trabalhos de limpeza em residências e estabelecimentos comerciais afetados. Segundo informações do SBT RS, as precipitações registraram mais de 100 mm em um curto período, cifra que ultrapassa três vezes a média esperada para o mês de fevereiro.

A tempestade ocorreu em meio a uma onda de calor que afeta o estado, conforme relatado pela MetSul. O fenômeno meteorológico é resultado de uma massa de ar quente e úmido que predomina na região. O instituto alerta que as inundações repentinas, típicas das chuvas extremas associadas aos temporais de verão, podem surpreender os moradores, colocando suas vidas em risco.

Além das inundações em Maratá, outros 18 municípios também relataram danos significativos devido às chuvas torrenciais que começaram na terça-feira (25). A Defesa Civil Estadual está monitorando a situação e recomenda cautela à população frente ao alerta emitido para chuva intensa, raios, ventos fortes e possível queda de granizo