Cidade do interior de MG proíbe funk em passeios da Carreta Furacão

O prefeito de Carmo do Rio Claro, Filipe Carielo, implementou uma nova diretriz que proíbe a execução de músicas do gênero funk durante eventos recreativos voltados para crianças e jovens na cidade, localizada no interior de Minas Gerais.

No decreto assinado por Carielo, há menção à “Carreta Furacão da Alegria“, um grupo que realiza desfiles na cidade, caracterizado por suas fantasias vibrantes e coreografias animadas. Este grupo foi inspirado pela famosa “Carreta Furacão“, originária de Ribeirão Preto, em São Paulo. O prefeito deixou claro que a restrição se aplica a qualquer canção que contenha conteúdo considerado pornográfico ou linguagem obscena.

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que o prefeito Filipe Carielo se destaca por suas ações contra o funk. Apenas uma semana antes da publicação deste decreto, ele já havia tomado medidas semelhantes, proibindo a veiculação desse estilo musical nas escolas municipais.