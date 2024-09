Cidade de São Paulo teve ‘chuva de fuligem’ na quarta-feira

A cidade de São Paulo registrou ‘chuva de fuligem’ no fim da tarde de quarta-feira (11), na zona oeste, na divisa com a cidade de Osasco. As informações são da Climatempo.

Queda de fuligem é o nome mais indicado, segundo a Climatempo. Isso porque o fenômeno se dá pela queda de floquinhos de fuligem, e a chuva é água líquida.

Uma das meteorologistas da instituição presenciou o fenômeno. Segundo a profissional, crianças que estavam brincando na rua viraram a palma da mão para cima para tentar pegar os floquinhos escuros.

A queda da fuligem também é presenciada no interior do estado. A quantidade de focos de fogo e de fumaça é muito maior do que a percebida na Grande São Paulo.

O fenômeno foi observado em uma propriedade que é usada para produção de queijo em Mococa (SP). O calor intenso e os grandes focos de incêndio criaram condições para a formação de um enorme redemoinho de fumaça na região. O fogo atingiu todo o pasto onde ficavam os animais, mas foram retirados minutos antes.

A quantidade de fumaça sobre o estado de São Paulo poderá aumentar no fim de semana. Isso deve ocorrer por causa do deslocamento de uma frente fria, afirmou a Climatempo. Os ventos tendem a ser moderados a fortes na sexta (13) e principalmente no sábado (14), numa direção que vai favorecer o transporte de mais fumaça sobre o estado.

Além do aumento da fumaça, outros fenômenos poderão ocorrer no fim da semana. A Climatempo listou redemoinhos de fumaça e de poeira e levantamento de cortina de poeira, por causa do aumento da velocidade dos ventos.

PREVISÃO É DE CHUVA NO DOMINGO

Frente fria deve passar sobre São Paulo entre o domingo e a segunda-feira. Com isso, há potencial chuvas no litoral, na Grande São Paulo e em várias áreas pelo interior.

Chuva não deve ser generalizada pelo interior e nem vai persistir por muitas horas. Mas poderá cair forte em alguns locais, ajudando a diminuir os focos de fogo e a fumaça.

A população do litoral paulista deve ficar atenta aos alertas meteorológicos. Há potencial para chuva forte e volumosa no domingo e na segunda-feira, que poderá causar alguns transtornos. Além disso, o vento fica forte e deixa o mar agitado.

A passagem da frente fria deve aliviar o calor e aumentar a umidade no ar. A Climatempo alerta, no entanto, que os benefícios serão sentidos por pouco tempo. O calor, a fumaça e o ar seco voltam antes do fim da próxima semana.