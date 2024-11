Cidade de São Paulo reduz em 55% o número de novas infecções por HIV em 7 anos

Os casos de infecção por HIV na capital paulista caíram mais da metade nos últimos 7 anos, segundo dados do último Boletim Epidemiológico da Prefeitura de São Paulo, que aponta uma redução de 54,6% entre 2016 e 2023, passando de 3.716 casos para 1.705. Além disso, a cidade registra seu 9º ano de redução no número de casos de Aids. Em alusão ao Dezembro Vermelho, mês em que se reforça a divulgação da importância da prevenção ao HIV e também do tratamento adequado, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, promoverá uma série de eventos e atividades.

A queda nos números é resultado da expansão do acesso aos métodos de prevenção disponibilizados no cotidiano dos munícipes. A cidade conta, ao todo, com 29 serviços voltados a IST/Aids, incluindo 10 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), com uma unidade itinerante, 17 Serviços de Atenção Especializada (SAE), uma Estação Prevenção (dentro da Estação República – Linha Vermelha do Metrô) e um canal online, o SPrEP, que funciona dentro do aplicativo e-saúdeSP de forma integrada com as máquinas automáticas de entrega de PrEP, PEP e autotestes de HIV (localizadas nas Estações Luz e Vila Sônia – Linha Amarela da ViaQuatro).

Após cinco meses de operação, as máquinas registraram mais de mil retiradas de PrEP, PEP e autoteste de HIV, indicando a importância dessa alternativa para a população, que pode acessar os dispositivos todos os dias, das 4h40 da manhã à meia-noite.

Inserir os serviços especializados na rotina da população é uma forma de aproximá-la da prevenção e do diagnóstico precoce, o que impacta na redução da transmissão do HIV e nos índices que têm sido observados na capital. As atividades dos Projetos “PrEP na Rua” e “Se Liga!” foram intensificadas nos últimos anos, ampliando o alcance das estratégias. No ano de 2024, mais de 75 mil testes rápidos foram realizados em atividades que ocorrem em locais públicos e de grande circulação, fora das unidades de saúde, representando um aumento de 130% em relação ao ano anterior. Além disso, foram mais de 1.200 edições dos projetos extramuros, mais que o dobro da quantidade de edições realizadas em 2023.

A cidade de São Paulo conta com mais de 55 mil pessoas cadastradas para uso da PrEP, que previne a infecção pelo HIV antes da exposição de risco ao vírus.

Programação de atividades

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de IST/Aids, realiza uma série de ações em alusão ao Dezembro Vermelho, mês em que se reforça a divulgação da importância da prevenção ao HIV e também do tratamento adequado.

Nesta sexta-feira (29), a equipe da Coordenadoria de IST/Aids estará em frente à Fundação Cásper Líbero oferecendo testagem para HIV e insumos de prevenção das 10h às 16h. Já no dia primeiro de dezembro, Dia Mundial da Aids, serão oferecidas testagem, profilaxias pré e pós-exposição (PrEP e PEP), aconselhamento e início da terapia antirretroviral (Tarv), das 10h às 15h. No dia 6 de dezembro, por sua vez, a Coordenadoria realiza a primeira edição do Conexões – Encontro organizações e coletivos que atuam no campo de HIV/Aids da cidade de São Paulo, com apresentação de projetos e materiais na Oficina Oswald de Andrade, das 15h às 19h, em evento aberto ao público.

“A campanha Dezembro Vermelho reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento do HIV/Aids, levando informação, reduzindo o estigma e ampliando o acesso aos serviços de saúde, como testagens e profilaxias”, afirma Cristina Abbate, coordenadora de IST/Aids de São Paulo. “Cada esforço da gestão e da rede especializada contribui para a redução de novos casos e melhora da qualidade de vida das pessoas vivendo com o vírus na nossa cidade”.

Durante todo o mês, a cidade será palco de mensagens de conscientização sobre a pauta. Os relógios de rua exibirão mensagens de prevenção com o laço da campanha e monumentos e prédios públicos, como o Edifício Matarazzo, a Ponte Estaiada e o Monumento às Bandeiras estarão iluminados em vermelho.

Clique aqui e veja a programação completa de atividades.