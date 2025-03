Cidade de São Paulo receberá no dia 12 de maio cerimônia do Guia Michelin 2025 

Maior capital da América Latina e cidade com mais de 150 mil bares e restaurantes, São Paulo receberá a aguardada cerimônia de lançamento do Guia Michelin Rio de Janeiro e São Paulo 2025. No dia 12 de maio, os apaixonados por gastronomia e por experiências inesquecíveis irão conhecer ao vivo a nova seleção de restaurantes do Guia Michelin para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. O evento, que tem apoio da Prefeitura de São Paulo, será realizado no icônico hotel Rosewood São Paulo e reunirá todos os chefs com os restaurantes recomendados na nova seleção.

O prefeito Ricardo Nunes comemorou a volta do evento para a cidade. “’Receber a cerimônia do Guia Michelin 2025 é uma honra e um reconhecimento à diversidade gastronômica da nossa cidade”, disse Nunes, destacando que São Paulo tem um cardápio de excelência com culinária de diferentes regiões, estados e países. “Comer bem é um atrativo para todos os que vivem ou visitam a capital paulista, com opções para todos os gostos e bolsos. Esse setor essencial na geração de emprego e renda ganha mais um estímulo a partir dessa parceria com o Guia Michelin, o que vai trazer ainda mais turistas e incremento ao setor de serviços’’, comemora.

Gwendal Poullennec, Diretor Internacional do Guia Michelin, destacou a importância da escolha da cidade de São Paulo para sediar esta edição da seleção: “São Paulo é a maior cidade do Brasil e um destino gastronômico de destaque por sua diversidade e criatividade. O cenário gastronômico de São Paulo é reconhecido mundialmente pela sua qualidade. Com o apoio da Prefeitura da cidade iremos celebrar o talento, os sabores e a inovação em um evento inesquecível”, destacou.

No evento serão anunciadas as tradicionais Estrelas Michelin, a Estrela Verde Michelin (com foco em sustentabilidade), assim como os estabelecimentos reconhecidos com a categoria Bib Gourmand para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Para o secretário Municipal de Turismo, Rui Alves, receber a premiação em São Paulo reforça a vocação gastronômica da cidade. “É um momento de celebração de toda a vanguarda e criatividade deste setor na cidade, o que tem impacto direto em toda a cadeia do turismo e coloca a cidade em evidência ao redor do mundo”, conclui.

A cerimônia de lançamento do Guia Michelin Rio de Janeiro e São Paulo 2025 será transmitida ao vivo pelo canal do Guia Michelin no YouTube. Logo após o anúncio, a nova seleção estará disponível no site e aplicativo do Guia Michelin, onde gourmets e viajantes encontram todos os restaurantes recomendados pelo Guia Michelin, no Brasil e no mundo.

Metodologia

A seleção de restaurantes é feita de forma independente pela equipe internacional de inspetores especializados e anônimos, como ocorre em todo o mundo. Esta metodologia baseia-se na avaliação coletiva da qualidade da cozinha, seguindo 5 critérios inalterados: a qualidade dos produtos, a harmonia dos sabores, o domínio das técnicas culinárias, a personalidade da cozinha, a consistência ao longo do tempo, tudo isso através do menu como um todo.