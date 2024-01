Cidade de São Paulo recebe o projeto Férias Culturais com atividades gratuitas

A cidade de São Paulo recebe, em janeiro, a primeira etapa do Férias Culturais, um projeto de atividades de integração realizado pela Secretaria da Cultura. A partir do dia 12 de janeiro, a primeira etapa do projeto visitará vinte Casas de Cultura da capital paulista com diversas atrações divertidas para toda a família. O projeto foi criado para trazer recreação, diversão e cultura para o período de férias escolares, proporcionado a manutenção de uma rotina ativa e saudável estimulando as brincadeiras e a prática de atividades físicas.

Durante as ativações, que acontecem das 10h às 17h, os participantes vão se entreter com atividades culturais como oficinas de peças de teatro e pinturas, contação de histórias, músicas, bonecos e shows de mágica. E também se divertirão, com pintura facial, nos brinquedos infláveis e nas recreações infantis onde poderão realizar brincadeiras de rua como bambolê, pular corda, pé de lata, corredor de bolinhas e outros.

E para deixar a experiência ainda mais gostosa, haverá distribuição de Algodão Doce e Pipoca durante todo o dia.

A segunda etapa do projeto acontecerá nas férias escolares do mês de julho. Toda a programação pode ser conferida no site www.feriasculturais.com.br.

Calendário primeira etapa:

12 a 14/01

16 a 21/01

23 a 28/01

30 e 31/01

Calendário segunda etapa:

04 a 09/07

12 a 14/07

19 a 21/07

26 a 28/07

Locais:

Zona Sul / Zona Oeste

Casa de Cultura Butantã – Rua Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri

Casa de Cultura Campo Limpo Dora Nascimento – Rua Aroldo de Azevedo, 100 – Jardim Bom Refúgio

Casa de Cultura Chico Science – Av. Tancredo Neves, 1265 – Moinho Velho

Casa de Cultura Hip Hop Sul – Rua Sant’ana,201 – Vila São Pedro

Casa de Cultura de Santo Amaro Julio Guerra – Praça Floriano Peixoto,131

Casa de Cultura Santo Amaro Manoel Mendonça – Praça Dr .Francisco Ferreira,434

Casa de Cultura M’Boi Mirim – Av. Inácio Dias da Silva, s/n – Piraporinha

Centro de Culturas Negras do Jabaquara Mãe Sylvia de Oxalá – CCN Jabaquara – R. Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara

Centro de Cultura Grajaú – Rua Prof. Oscar Barreto Filho, 252 – Parque América

Zona Leste | Zona Norte

Casa de Cultura Brasilândia – Praça Benedicta Cavalheiro,s/nº (altura 1450 da est do Sabão)

Casa de Cultura Freguesia do Ó Salvador Ligabue – Largo da Matriz, 215 – Freguesia do Ó

Casa de Cultura V.Guilherme Casarão – Praça Oscar Silva, 110 – Vila Guilherme

Casa de Cultura do Tremembé – R. Maria Amália Lopes de Azevedo, 190

Casa de Cultura Guaianases – Rua Castelo de Leça s/n – Jardim Soares

Casa de Cultura São Mateus – Rua Monte Mandirá, 40 – Jardim 9 de Julho

Casa de Cultura São Miguel Paulista – Rua Irineu Bonardi, 169 – Alto Pedroso

Casa de Cultura São Rafael – Rua Quaresma Delgado, 354 – Parque São Rafael

Casa de Cultura Itaquera Raul Seixas – R. Murmúrios da Tarde, 211- Conjunto Residencial José Bonifácio

Casa de Cultura Hip Hop Leste – Av Sarah Kubistchek, 165 ao lado do Terminal da C. – Tiradentes

Casa de Cultura Itaim Paulista – Rua Monte Camberela, 490