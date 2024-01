Cidade de São Paulo identifica o primeiro caso do sorotipo 3 da dengue

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo identificou o primeiro caso do sorotipo 3 da dengue, na região do Itaim Paulista, na zona leste da cidade. A paciente é uma mulher de 48 anos, moradora da Vila Curuçá.

Os sintomas surgiram em 24 de dezembro. No dia seguinte, ela procurou o Pronto Atendimento Dr. Atualpa Girão Rabelo, fez a sorologia, foi medicada e liberada.

A paciente não tinha histórico de viagem recente, mas relatou ter visitado Suzano (Grande São Paulo) uma semana antes.

Segundo Luiz Artur Caldeira, responsável pela Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde), ela procurou a unidade com sintomas leves da doença.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em todo o ano de 2023 foram identificadas dez amostras do sorotipo 3 da dengue.

Até o dia 10 de janeiro, a capital paulista já somou 286 casos de dengue. No mesmo período do ano passado houve 553 confirmações da doença um número 48,2% maior.

Em 2024, segundo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, Itaquera (zona leste) é o distrito administrativo com mais casos, com 36, seguido de Campo Limpo (zona sul), com 29, e Vila Jaguara (zona oeste), que soma 22.

Atualmente, os quatro sorotipos da dengue estão em circulação no Brasil, ou seja, cada pessoa pode pegar a doença quatro vezes. Quando um indivíduo é infectado por um deles adquire imunidade contra aquele vírus, mas ainda fica suscetível aos demais.

Quem contraiu as linhagens 1 ou 2 da dengue prevalentes no Brasil e se infectar pela 3 pode desenvolver um quadro grave da doença.