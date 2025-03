Cidade de São Paulo bate recorde em índice de integridade e transparência

Enquanto o Brasil desce no ranking da Transparência Internacional, a cidade de São Paulo bate recorde em Índice de Integridade, atingindo a nota de 9,44, que corresponde a 2,07 pontos acima da meta estabelecida de 7,37, dentro de seu Programa de Metas 2021-2024 (PdM), conforme conclusão do processo de avaliação realizado pela Controladoria Geral do Município (CGM), órgão central dos Sistemas de Controle Interno, Corregedoria e Ouvidoria da Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP).

A cada semestre, a CGM realiza uma análise aprofundada, cujo os resultados obtidos por meio do cálculo da média de nove indicadores expressam importantes critérios de avaliação da gestão, transparência, ouvidoria e integridade das Pastas. Ao todo foram 56 órgãos avaliados dentre os pontos que compõem os indicadores, com destaque para as notas conquistadas em Transparência Ativa (9,86), Controle Interno (9,96), Programa de Integridade e Boas Práticas (9,69), e Contratos Emergenciais (9,78), que demonstram um aprimoramento contínuo em busca de mais transparência e integridade em toda a PMSP.

No país, a Prefeitura de São Paulo é a única que desenvolve tal programa para garantir uma gestão mais transparente e eficiente, que avalia e incentiva a implementação de boas práticas de integridade, transparência e controle interno nos seus órgãos. Introduzido em 2021, o índice é mensurado a cada semestre, com uma curva ascendente desde seu início com a nota 7,05 (2021-1) e 7,10 (2021-2), elevando para 8,93 (2023-1) e 9,30 (2023-2), até chegar a nota 9,44, no segundo semestre de 2024.

Segundo Daniel Falcão, Controlador do Município, o Índice de Integridade é uma ferramenta que ajuda a Prefeitura a garantir a qualidade e a confiança da sociedade na administração municipal. “O Índice de Integridade não é apenas um mecanismo de avaliação, mas uma ferramenta estratégica para a gestão pública e a confiança da sociedade na administração. Este expressivo resultado advém dos esforços da CGM, bem como dos demais órgãos envolvidos, em construir uma administração cada vez mais eficiente, transparente e próxima do cidadão, o que é ratificado pelo crescimento constante da nota do Índice de Integridade e superação da meta estabelecida”, esclarece.

Para o munícipe, o Índice reforça o compromisso da Prefeitura com a excelência na prestação dos serviços, garantindo que as políticas públicas sejam executadas com responsabilidade. “Os resultados são disponibilizados no Painel do Índice de Integridade (portal da Controladoria), possibilitando que qualquer cidadão acompanhe como os órgãos municipais estão se saindo, fortalecendo o controle social”, finaliza Falcão.