Cidade de Santa Catarina amanhece com sensação térmica de -21 ºC

O município de Urupema, em Santa Catarina, registrou sensação térmica de -21ºC nesta quarta-feira (14). Outras cidades amanheceram abaixo de zero.

Urupema foi a cidade que registrou a menor temperatura no estado. Por volta das 4h, estava com -4,1?°C e, uma hora depois, a sensação térmica ficou na casa dos -20?°C, segundo a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina).

Cidades nos planaltos e meio-oeste também atingiram marcas negativas. Apesar disso, a Defesa Civil informou que os ventos seguem soprando com intensidade fraca e o risco é moderado para desconforto térmico, agravamento de doenças cardiorrespiratórias e hipotermia.

Morador de Urupema mostrou água da torneira congelando. ” A água cai e já vai congelando, já viu isso? Incrível”, comentou a mulher que gravava o vídeo.

Para quinta (15), há risco de geada no estado catarinense. Parte oeste, norte, sul e grande Florianópolis podem ser as áreas atingidas. Umidade permanece baixa no dia de hoje.

Frio se deve a forte e intensa massa de ar fria que chegou ao Brasil. Fenômeno é a primeiro de 2024 em território nacional, informou o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).

*

CONFIRA MENORES TEMPERATURAS

Bom Jardim da Serra -4 ºC

Urubici -3 ºC

Otacílio Costa -2,3 ºC

Ponte Alta do Norte -2 ºC

Campo Alegre -1,9 ºC

Rio Rufino -1,8 ºC

Itaiópolis -1,8 ºC