Cidadania Itinerante oferece serviços no evento “Mulher Comvida”

As três unidades móveis do projeto Cidadania Itinerante, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), estarão presentes neste domingo (24), a partir das 9h, na Praça do Morcegão, em frente à Cohab Padre Manoel da Nobrega, em São Paulo. O projeto oferecerá diversos serviços e prestará atendimento durante o evento “Mulher Comvida”, realizado pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo

Serviços da Secretaria da Justiça e Cidadania disponíveis:

Agendamento para 1ª e 2ª vias do RG e 2ª via da CNH (levar cópia, caso tenha);

Solicitação da 2ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito;

2ª via do CPF;

Emissão do título eleitoral;

2ª via de contas (água e luz);

Emissão da carteira de trabalho digital;

Atestado de antecedentes criminais;

Consulta ao Serasa;

Registro de boletim de ocorrência,

Entrada no seguro-desemprego;

Elaboração de currículo;

Orientações sobre o Procon e Defensoria Pública;

Criação de e-mail;

Agendamento de serviços da Receita Federal;

Encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC;

Recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa.

Além de homenagear e enaltecer a força feminina, o evento oferecerá capacitação profissional e oportunidades de emprego em diversas áreas para as mulheres. Na ação, as participantes terão acesso a serviços gratuitos de cabelo, manicure, saúde, oftalmológico, além da distribuição de brindes.