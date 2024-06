No dia 08 de junho, o município de São Bernardo do Campo contará com os diversos serviços gratuitos do Cidadania Itinerante, projeto da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), à disposição. A van ficará disponível na Estrada Papagaio, 120.

Serão distribuídas 100 senhas por dia, em ordem de chegada, com término uma hora antes do horário previsto para o final dos atendimentos. Confira os horários no final do texto.

A iniciativa amplia a atuação das coordenações e programas da SJC, levando os serviços de documentação essenciais para o exercício da cidadania para mais perto da população. Lançado em junho de 2022, o Cidadania Itinerante atingiu a marca de 219 mil serviços solicitados, por mais de 63 mil pessoas da região metropolitana, interior e litoral do estado de São Paulo, e diversos bairros da capital paulista.

Serviços disponíveis para a população:

Agendamento de 1.ª e 2.ª via de RG;

Agendamento de 2.ª via de CNH;

Agendamento na Receita Federal;

Atestado de antecedentes criminais;

Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular;

Consulta Serasa;

Criação de conta GOV;

Elaboração de currículo;

Emissão 2.ª via de CPF e título de eleitor;

Emissão de 2.ª via de contas (água e luz);

Encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC;

Entrada no seguro-desemprego;

Orientações com Procon e Defensoria Pública;

Orientações migratórias com a Organização Internacional para as Migrações (OIM);

Recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa;

Registro de boletim de ocorrência;

Solicitação de 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito.

Serviço: Cidadania Itinerante levará seus serviços para São Bernardo do Campo

Datas e horários: sábado (08/06), das 9h às 17h

Local: Estrada Papagaio, 120 – Capivari, São Bernardo do Campo – SP