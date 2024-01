Cidadania Itinerante atende em Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio das unidades móveis do projeto Cidadania Itinerante, vai oferecer, entre os dias 16 e 20 de janeiro, diversos serviços gratuitos à população de Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, na Grande São Paulo. Serão distribuídas 100 senhas por dia, em ordem de chegada, com término uma hora antes do horário previsto para o final dos atendimentos. Confira os locais e horários ao final do texto.

A iniciativa amplia a atuação das coordenações e programas da SJC, levando os serviços de documentação essenciais para o exercício da cidadania para mais perto da população. O Cidadania Itinerante atingiu a marca de 184 mil serviços solicitados por mais de 58 mil pessoas da região metropolitana, interior e litoral do estado de São Paulo, e diversos bairros da capital paulista.

Serviços disponíveis para a população:

– Agendamento para 2ª via do RG e CNH;

– Emissão da 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito;

– 1ª e 2ª vias do CPF;

– Emissão do título eleitoral;

– 2.ª via de contas (água e luz);

– Emissão da carteira de trabalho digital;

– Atestado de antecedentes criminais;

– Consulta ao Serasa;

– Registro de boletim de ocorrência,

– Entrada no seguro-desemprego;

– Elaboração de currículo;

– Orientações sobre o Procon e Defensoria Pública;

– Encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC;

– Recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa.

Serviço: Cidadania Itinerante em Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano

Período: 16 a 20 de janeiro

Poá

Local 1: Praça Santo Antônio – Centro

Data e horário: terça-feira (16/1), das 9h às 17h

Local 2: EMEB Professor Walter de Almeida Monteiro (R. Padre Eustáquio, 1110 – Vila Arquimedes)

Data e horário: quarta-feira (17/1), das 9h às 17h

Local 3: Rua Dep. Nelson Fernandes, 230 – Cidade Kemel

Data e horário: quinta-feira (18/1), das 9h às 17h

Salesópolis

Local: Praça Padre João Menendes

Datas e horários: terça-feira (16/1) e quarta-feira (17/1), das 9h às 17h | quinta-feira (18/1), das 9h às 16h

Suzano

Local 1: Av. Francisco Marengo, 2301 – Jardim Dona Benta

Data e horário: Terça-feira (16/1), das 9h às 17h

Local 2: Estr. do Koyama, 10 – Recreio Bela Vista

Data e horário: quarta-feira (17/1), das 9h às 17h

Santa Isabel

Local: Av. da República, 297 – Centro (Prefeitura de Santa Isabel)

Datas e horário: quinta-feira (18/1), sexta (19/1) e sábado (20/1), das 9h às 17h