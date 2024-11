Cida Gonçalves debate pautas de empoderamento feminino no programa Giro Social

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, é a segunda convidada do programa “Giro Social”, que será exibido nesta sexta-feira, 15 de novembro, no Canal Gov, da EBC. Durante a entrevista, a partir das 8h, a apresentadora Karine Melo e jornalistas convidados vão tratar dos temas prioritários do ministério no G20 — principal fórum de cooperação econômica internacional.



A defesa do reconhecimento do trabalho doméstico e do cuidado, realizado principalmente pelas mulheres, será uma das principais pautas da entrevista com a ministra, assim como o enfrentamento a todas as formas de violência contra mulheres e à misoginia online.



Cida Gonçalves também vai abordar o tema da justiça climática com perspectiva de gênero e o documento de encerramento do GT de Empoderamento das Mulheres no G20. Ele traz diversos compromissos dos membros do G20 relacionados à autonomia econômica das mulheres.



Ainda na sexta-feira (15), o Ministério das Mulheres promoverá o painel “G20 e as Mulheres: Desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável”, atividade que ocorrerá às 14h, no Espaço Kobra, no Boulevard Olímpico (RJ). O painel contará com a presença da ministra Cida Gonçalves; da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva; da deputada federal Benedita da Silva e de representantes selecionadas de grupos de trabalho e de engajamento.

TRANSMISSÃO — O “Giro Social” pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do Canal Gov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rádio Gov, pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.



O programa terá transmissão direta dos estúdios da EBC montados no Boulevard Olímpico, local onde o G20 Social ocorre entre 14 e 16 de novembro. O evento antecede a Cúpula dos Chefes de Estado do G20, que será realizada entre 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.



O primeiro convidado do programa, nesta quinta-feira (14), foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo. No sábado, outro ministro do Governo Federal passará pela bancada de entrevistas do programa.



G20 — O G20 é composto por 19 países (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia) e dois órgãos regionais: a União Africana e a União Europeia. Os membros do grupo representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população mundial.



O Brasil exerce a presidência do G20 de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024. O país colocou como prioridades do fórum a reforma da governança global, as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) e o combate à fome, à pobreza e à desigualdade.