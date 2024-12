Ciclone extratropical promete chuvas intensas e ventos fortes no Sul do Brasil

Um ciclone extratropical está prestes a impactar a Região Sul do Brasil, trazendo consigo a previsão de chuvas intensas, temporais e ventos fortes durante o próximo fim de semana. O fenômeno atmosférico já começa a gerar instabilidades na sexta-feira, dia 13, com a formação de uma frente fria que se desloca em direção ao litoral do Rio Grande do Sul.

De acordo com informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um alerta em vigor para chuvas torrenciais em diversas áreas dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Os meteorologistas estimam que o volume total de precipitação pode alcançar até 100 milímetros em algumas localidades, acompanhados por rajadas de vento que podem atingir os 100 quilômetros por hora.

Além dos impactos diretos na Região Sul, as condições climáticas adversas também devem se estender para outros estados. Áreas de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo estão entre os locais que poderão ser afetados por tempestades nos próximos dias. Adicionalmente, mais dez estados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste também devem se preparar para enfrentar as chuvas intensas provocadas pelo ciclone.

A população é aconselhada a seguir as orientações das autoridades locais e a se manter informada sobre as atualizações meteorológicas para garantir sua segurança diante das previsões climáticas severas.