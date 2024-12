Ciclista morre atropelado por motorista embriagado na Dutra

Na madrugada desta segunda-feira (2), um trágico acidente resultou na morte de um ciclista na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 0h35, no quilômetro 230, no sentido Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista responsável pelo atropelamento, um jovem de 22 anos, estava sob a influência de álcool. O teste do bafômetro confirmou que o nível de álcool no sangue do condutor ultrapassava o limite legal permitido.

Após o ocorrido, o motorista foi detido em flagrante e conduzido ao 73º Distrito Policial, localizado no bairro do Jaçanã. As autoridades registraram o caso como homicídio culposo ao volante. Infelizmente, a vítima sucumbiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Paralelamente a este episódio, a manhã foi marcada por uma série de acidentes nas proximidades. No quilômetro 228 da mesma rodovia, uma carreta transportando sucata prensada tombou, resultando em ferimentos leves para uma pessoa. O tombamento ocorreu em um trecho já interditado para obras, evitando assim maiores transtornos ao tráfego.

Em outro ponto crítico, na alça de acesso da Estrada da Água Chata em Guarulhos à Dutra, sentido São Paulo, uma outra carreta também tombou. Adicionalmente, o Globocop registrou mais seis colisões envolvendo carros, motocicletas e caminhões na região. As autoridades relataram que não houve vítimas graves nesses incidentes.