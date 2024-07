Ciclista morre após ser atingido por roda de caminhão em rodovia de SP

Um ciclista de 28 anos morreu na manhã deste sábado (6) após ser atingido pela roda de um caminhão que se soltou e causou o acidente na rodovia Ayrton Senna, na região de Guarulhos (Grande São Paulo). Além dele, outro homem, de 44 anos, ficou ferido.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o jovem que morreu foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Porém, não resistiu aos ferimentos. O ferido foi encaminhado para o Hospital Maternidade São Luiz Anália Franco.

Ainda de acordo com a pasta, o motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, e o resultado deu negativo. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal culposa (sem intenção) na direção de veículo automotor no 1º DP de Guarulhos. A morte do ciclista foi registrada no 73º DP (Jaçanã).

O veículo que causou o acidente prestava serviço para a prefeitura de Guarulhos. Procurada, a gestão municipal declarou que se trata de um veículo de uma empresa terceirizada chamada Sustentare, que presta serviços ao município e que é a responsável pela manutenção dos automóveis.

Já a empresa, por meio de nota, lamentou a morte do ciclista e informa que presta “toda assistência necessária aos envolvidos”. Em relação ao caminhão, afirma que se trata de um veículo novo, ano 2022/23, e que está com a manutenção em dia. “Os fatos estão sendo apurados pelo consórcio e pela perícia técnica”, diz a empresa.

Segundo o site da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), foram registrados 1.629 acidentes nas rodovias de São Paulo desde o dia 1º de janeiro de 2024. Os acidentes causaram a morte de 622 pessoas, deixaram 226 pessoas gravemente feridas, 344 com lesões moderadas e 942 com lesões leves.