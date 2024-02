Ciclista do Programa Talento Esportivo 17 vezes campeã sonha em fazer Medicina

De Mossoró para o mundo. Foi de dentro da sua casa, no interior do Rio Grande do Norte, que Alice Melo, ciclista de 28 anos, enxergou pela primeira vez a chance de ser uma atleta profissional. E boa parte desse projeto se deve ao pai, sua maior fonte de inspiração.

“Meu pai é maratonista e saía todos os dias bem cedo para treinar. Eu tinha 9 anos e queria acompanhá-lo, mas era difícil. Ele completava 42 km. Eu ficava sentada na praia esperando ele voltar. Queria estar junto com ele, descobrir como conseguia correr tudo aquilo. Ele me deu uma bicicleta de presente e aí eu passei a segui-lo. Muitas vezes, o superava na corrida e brincava dizendo que ele estava muito lento”, conta Alice.

A bike ganhou um outro significado para Alice à medida que os treinos se intensificavam. Em pouco tempo, a recreação deu lugar à competição. Aos 13 anos, Alice disputou seu primeiro torneio no ciclismo. Aos 15, competiu pela primeira vez em um campeonato de abrangência nacional. A virada de chave veio em 2012, aos 16 anos, quando aceitou convite para integrar uma equipe de ciclismo de pista em São Paulo. Antes de fazer as malas, contudo, a atleta sofreu certa resistência da família.

“Nesse período da minha vida eu havia acabado de ser aprovada em Direito em Mossoró. Minha mãe não gostou da ideia de me mudar para São Paulo para viver do ciclismo. Ela achava que não ia dar em nada. Eu bati o pé, disse que queria ser atleta. Mas meu pai bancou a minha escolha”, disse ela, que hoje é formada em Educação Física.

No mesmo ano em que se estabeleceu em São Paulo, Alice ganhou o Brasileiro júnior, o primeiro dos seus 17 títulos nacionais em provas de pista. “Para uma nordestina, cuja expectativa era trabalhar no comércio, chegar onde cheguei é motivo de muito orgulho.”

Alice é beneficiária do Programa Talento Esportivo, plataforma da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo que concede apoio financeiro a atletas em vários níveis de excelência, praticantes de qualquer modalidade esportiva, desde o final de 2021, e aplica o valor mensal que recebe em deslocamentos pelo Brasil e América Latina.

“A bolsa do Programa Talento Esportivo me ajuda muito nas viagens, especialmente para as competições secundárias, que classificam para os principais campeonatos do ciclismo. No ciclismo, os atletas ainda dependem muito nos seus próprios esforços financeiros. O programa é a chance que eu tenho de continuar investindo no que eu acredito”, reforça a atleta.

Os desafios movem Alice. Craque no ciclismo de pista, ela agora se coloca como candidata ao pódio nas provas de ciclismo de estrada. “Vou migrar, mas não pretendo abandonar o ciclismo de pista, que é onde minha carreira aconteceu. O ciclismo de estrada tem mais visibilidade e é mais popular, pode me ajudar, inclusive, a realizar o sonho de disputar uma Olimpíada.”

Se o sonho olímpico não bater à porta até Los Angeles 2028, ela já tem muito claro o que vai fazer. E não será distante do esporte. “Caso a vaga olímpica não aconteça, me aposento aos 33 anos. Quero estudar Medicina e me especializar em Medicina Esportiva”, diz.

Novas vagas para o Programa Talento Esportivo

O Programa Talento Esportivo abriu a temporada 2024 para novas inscrições. Para se candidatar a bolsista, o primeiro passo é preencher o formulário neste link com os dados pessoais. Os pedidos são avaliados por uma Comissão de Análise designada pelo Secretário de Esportes.

O Programa Talento Esportivo contempla quatro categorias de financiamento – Estudantil, Juniores, Nacional e Internacional – com bolsas que vão de R$ 415 a R$ 2.490, condicionado a mérito esportivo e tempo como beneficiário.

