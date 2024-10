Cicinho Moreira sugere melhorias nas áreas de saneamento e mobilidade

O vereador Cicinho Moreira (PL) protocolou indicações para melhorias nas áreas de saneamento básico e mobilidade. Os pedidos foram demandas encaminhadas ao gabinete do parlamentar e exigem atenção da Prefeitura de São Caetano do Sul para o bem-estar da população.

O vereador solicitou ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa), a poda da árvore na rua Tomaso Tomé, 248, no bairro Olímpico.

“Os galhos da árvore estão atrapalhando a iluminação, o que pode criar áreas escuras e perigosas durante a noite. A poda adequada permitirá que a luz chegue ao chão, aumentando a visibilidade e a segurança para pedestres e motoristas”, disse o parlamentar na justificativa da indicação.

Cicinho Moreira também solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a implantação de uma lombofaixa no cruzamento da rua Manoel Coelho com a avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro Centro.

“A implantação de uma lombofaixa é essencial para melhorar a segurança, facilitar o tráfego e promover uma mobilidade mais sustentável no bairro Centro. Contamos com o bom trabalho da Semob para a segurança das pessoas que moram ou transitam pela localidade”, concluiu Cicinho Moreira.