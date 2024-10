Cicinho Moreira sugere melhorias na área de mobilidade urbana

O vereador Cicinho Moreira (PL) protocolou indicações que visam a melhorias na área de mobilidade urbana. Os pedidos são frutos das demandas encaminhadas ao gabinete do parlamentar e requerem atenção da Prefeitura de São Caetano do Sul para o bem-estar da população.

O vereador solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a pintura da faixa de motos na avenida Goiás, 1.682, no bairro Santo Antônio.

“A demarcação clara da faixa de motos ajuda a proteger os motociclistas e proporciona um espaço designado para os condutores. Isso reduz o risco de acidentes, uma vez que motoristas de carros e caminhões estão mais cientes da presença das motos”, disse ele na justificativa da indicação.

O parlamentar encaminhou à Semob sugestão para serem realizados os estudos visando a instalação de redutores de velocidade na avenida Tijucussu, 609, no bairro Olímpico.

“A implementação de redutores de velocidade é uma estratégia eficaz para prevenir acidentes e garantir a integridade de todos os usuários da via, incluindo ciclistas e pedestres. Contamos com o bom trabalho da Semob para a segurança da população e promover um trânsito mais seguro”, acrescentou Cicinho More