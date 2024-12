Cicinho Moreira indica melhorias nas áreas de segurança, saneamento e mobilidade

O vereador Cicinho Moreira (PL) protocolou indicações sugerindo melhorias nas áreas de segurança, saneamento e mobilidade urbana. Os pedidos, feitos com base nas solicitações recebidas no gabinete do parlamentar, visam garantir a atenção da Prefeitura de São Caetano do Sul para o bem-estar da população.

Cicinho Moreira enviou uma solicitação à Secretaria Municipal de Segurança (Seseg) pedindo a instalação de uma câmera de monitoramento (PTZ 360º) na Rua Barros, no bairro São José. “A instalação dessa importante ferramenta tecnológica será fundamental no combate ao descarte irregular de entulhos e contribuirá para a manutenção da ordem no bairro, proporcionando mais segurança para todos”, afirmou o vereador na justificativa da indicação.

O parlamentar encaminhou um pedido ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) solicitando a poda de uma árvore localizada na Rua Amazonas, 2761, no bairro Oswaldo Cruz. “A poda da árvore contribuirá para a segurança da área, removendo galhos secos ou com risco de queda, prevenindo acidentes, especialmente em dias de vento forte ou chuvas. Também ajudará a manter um ambiente mais agradável e bem cuidado para a comunidade local”, destacou o vereador.

Além disso, o vereador fez uma solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) para a pintura de uma faixa de carga e descarga na Rua Manoel Coelho, 335, no bairro Centro. “Atendendo a um pedido dos comerciantes locais, a implantação dessa faixa é essencial para organizar o fluxo de veículos que precisam descarregar mercadorias nos estabelecimentos. Contamos com o apoio da Semob para melhorar o trânsito e garantir a segurança de quem mora ou transita pela região”, complementou Cicinho Moreira.