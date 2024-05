Cicinho Moreira indica criação da Praça da Família no bairro Oswaldo Cruz

O vereador Cicinho Moreira (PL) encaminhou indicação junto à administração municipal para criação da Praça da Família, localizada entre a rua Geovane de Nardi e a rua Lisboa, no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul.

Na justificativa da indicação, o vereador defende a importância de mais espaços de lazer. “A Praça da Família traz as áreas verdes, espaço pet, aparelhos de ginástica para adultos e novos brinquedos infantis, unindo toda a família e proporcionando mais áreas de lazer.”

Na área de mobilidade urbana, o parlamentar encaminhou indicação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), para a implantação de redutores de velocidade (lombofaixa) no cruzamento entre a alameda Araguaia, 476, com a rua Arlindo Marchetti, 359, no bairro Santa Maria.

“Há relatos de acidentes por conta da alta velocidade dos veículos que passam pelas vias”, afirma. “Contamos com o bom trabalho da Semob para a prevenção de acidentes e o bem-estar para quem transita pela localidade”, complementa Cicinho Moreira.