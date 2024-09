CICC realiza simulado para aprimorar atendimento de emergências em São Paulo

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, promove nesta quinta-feira (5) um simulado com a participação de diversos órgãos para aprimorar o atendimento de emergências no estado.

Durante o evento, as equipes simularam a atuação diante de uma emergência climática. O intuito foi de estimular a cooperação integrada entre as entidades. Órgãos como Enel, Defesa Civil, Polícias Civil e Militar, Metrô, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), entre outros, participam do trabalho.

A iniciativa, pioneira em São Paulo, partiu de uma colaboração entre o CICC e outras agências. A primeira fase aconteceu ontem, quando os participantes conheceram o sistema, entenderam como as ocorrências chegam e quais são os casos mais comuns. Desse modo, identificaram onde há a necessidade do envolvimento de dois ou mais órgãos para atuar de forma rápida e eficaz em casos de emergência.

Na fase testada hoje, os envolvidos foram às ruas para aplicarem o treinamento na prática em situações fictícias. Algumas dessas simulações, que ocorrem ao longo do dia por diversas regiões da capital paulista, as ocorrências são destinadas somente para um departamento, como casos de atropelamento ou fogo em vegetação, com atuação exclusiva do Corpo de Bombeiros. Em outras, porém, há o envolvimento das demais agências em um trabalho integrado e coordenado pela sala de crise do CICC.

Os agentes que estão à frente do treinamento simularam uma ocorrência na qual uma árvore de grande porte cai próximo à Praça da Luz, no centro. O fato fez com que o acesso à avenida Tiradentes ficasse parcialmente interditado, interrompendo o fornecimento de energia na região. O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que concentra as ligações de emergência via 190 e está localizado nas imediações, foi afetado na simulação com a falta de energia, sendo colocado em prática uma operação de emergência com uso de geradores.

Além disso, ainda nesse mesmo simulado, alguns galhos atingiram a estação da Luz, bloqueando a entrada e a saída de passageiros, gerando um tumulto que deixou três pessoas feridas. No chamado, as vítimas ainda relataram cheiro forte de gás na região, obrigando o acionamento dos órgãos responsáveis.

Nesse caso, para o atendimento das ocorrências, foi necessário um trabalho multiagências, com a participação da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CET, Enel, Comgás, polícia e entre outros — tudo isso com um tempo estimado para restabelecimento dos serviços.

“A gente enxerga esse simulado como uma melhoria do serviço que prestamos para a população. É ter agências atuando de forma mais integrada, com mais qualidade, visando sempre o melhor atendimento ao usuário daquele serviço”, revelou o subtenente Thiago Yoshida, do Departamento de Informações e Operações Integradas do CICC.

São pelo menos 20 agências, entre forças policiais, instituições e concessionárias de serviços públicos, que participam do simulado. Esse exercício serve para prevenir e reduzir os diferentes impactos durante eventos críticos, a fim de otimizar as intervenções na gestão de emergências.

Sobre o Centro Integrado de Comando e Controle

O Centro Integrado de Comando e Controle é um departamento da Secretaria de Segurança Pública, com funcionamento 24 horas, destinado ao gerenciamento de ocorrências de relevância, principalmente aquelas que envolvam dois ou mais órgãos para a resolução do problema.

Localizado no Bom Retiro, no centro de São Paulo, o CICC conta com pelo menos um representante das Polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, prefeitura, CPTM, Metrô, SPTrans e outros. Cada um trabalha diretamente com os seus próprios sistemas de monitoramento e aciona as equipes quando há a necessidade, integrando a comunicação e o trabalho entre as entidades.