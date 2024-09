CIC na zona norte de SP passa a oferecer os serviços do CATE à população

Nesta quinta-feira, 19, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATE) começará a oferecer diferentes serviços na sede do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Norte, da Secretaria da Justiça e Cidadania, de forma gratuita e acessível à população local.

Inicialmente, os serviços serão ofertados em modo de teste, por um período de três meses e, caso haja uma alta demanda, os serviços se tornarão fixos na unidade do CIC Norte. No local, os moradores que vivem próximo à região poderão contar com a intermediação de mão de obra (encaminhamento para vagas de emprego e processos seletivos), habilitação do seguro-desemprego,orientação para elaboração de currículo e cursos de qualificação da Plataforma Portal CATE, auxílio para uso do aplicativo da carteira de trabalho digital, além do cadastro no CADÚNICO.

Para a ocasião, estão confirmadas as presenças do Secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Dra. Eunice Prudente, do Secretário Adjunto, Dr. Armando Junior, e da Coordenadora do Trabalho, Dra. Simone Malandrino.

Data: Quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Horário: A partir das 11h

Endereço: R. Ari da Rocha Miranda, 36 – Conj. Hab. Jova Rural, São Paulo – SP