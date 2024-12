CIC Guarulhos realiza sessão natalina de cinema para crianças

Na próxima sexta-feira (20/12), a partir das 10 horas, o Centro de Integração da Cidadania (CIC) Guarulhos, da Secretaria da Justiça e Cidadania, realiza uma sessão de cinema com filme natalino, pipoca e refrigerante para crianças da comunidade. Intitulada “O que é o Natal para você”, a ação, em parceria com o Grupo Ponto de Luz, reunirá a criançada, de 01 a 12 anos, residentes no entorno do CIC, que também contarão com atividades lúdicas e dinâmicas, com o objetivo de reforçar o significado do Natal em momentos de solidariedade e cuidado.

Serviço: O que é o Natal para você

Data: Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024

Horários: das 10 às 12 horas

Local: Estrada do Capão Bonito, 53 – Jardim Maria de Lourdes, Guarulhos

Localização: https://goo.gl/maps/qRQd85PZqAYageRG6