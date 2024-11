Ciberland: Exposição interativa que alerta sobre os riscos do uso da internet chega a Santo André

Com o objetivo de conscientizar a sociedade a adotar mais hábitos adequados no ambiente digital, a Fundación MAPFRE desenvolveu a exposição interativa Ciberland. Em sua segunda edição, agora em Santo André-SP, a atividade estimula o aprendizado e a reflexão sobre os riscos ocultos da internet, especialmente quando se trata de cyberbullying, desinformação e práticas em jogos de azar.

De acordo com o levantamento TIC Domicílios, cerca de 84% da população brasileira possui acesso à internet. Levando isso em consideração, a iniciativa desenvolvida pela Fundación MAPFRE é composta por sete espaços e, em cada um deles, são apresentados conteúdos didáticos e interativos para auxiliar, por exemplo, a identificar conteúdos ilegais e ilícitos, reconhecer discursos detratores e notícias falsas e evitar roubo de identidade ou situações de aliciamento.

“É muito gratificante expandir a iniciativa do Ciberland para Santo André. Com ela, nós esperamos conscientizar e elucidar a sociedade sobre questões fundamentais que tangem o ambiente digital. É importante que estejamos cada vez mais atentos e preparados para os benefícios, mas também para os desafios que a internet e o avanço da tecnologia trazem”, explica Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Disponível na Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André – SP, durante os dias 09 de novembro de 2024 até 31 de janeiro de 2025, o Ciberland é uma exposição aberta ao público. Em sua última edição, no Museu Catavento da cidade de São Paulo, a programação do Ciberland recebeu mais de 35 mil visitantes.

Já nesta vez, a Sabina Escola Parque traz uma programação especial durante o período de férias. Para o mês de janeiro, o espaço ficará excepcionalmente aberto de terça-feira a domingo. Já nos demais períodos da ação, a exposição abrirá ao público aos finais de semana e feriados, das 09h30 às 17h30. Confira mais informações em:

Link

SERVIÇO:

Ciberland – Santo André

Data: 09/11/2024 (sábado) a 31/01/2025 (sexta-feira). A Sabina Parque Escola do Conhecimento fechará no fim do ano, durante o período de 16/12/2024 até 06/01/2025. A partir de sua reabertura, no dia 07/01/2025, o espaço contará com uma programação de férias.

Local: Sabina Escola Parque do Conhecimento

Endereço: R. Juquiá, s/n – Vila Eldizia, Santo André – SP, 09181-730

Atendimento: No período de 09/11/2024 até 16/12/2024 – de sábados, domingos e feriados, das 09h30 às 17h30.

Durante a programação de férias, de 07/01/2024 até 31/01/2025 – de terça à sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados, domingos e feriados, das 09h30 às 17h30.