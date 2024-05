Cia São Jorge comemora 25 anos com apresentações de Festa dos Bárbaros no Teatro Paulo Eiró

Dando início as comemorações de 25 anos de trajetória teatral, a Cia. São Jorge de Variedades traz de volta à cena o espetáculo FESTA DOS BÁRBAROS. Com direção de um trio de mulheres – Georgette Fadel, Patrícia Gifford e Paula Klein Flecha Dourada – a montagem sobre a Jurema Sagrada e a luta dos povos originários apresenta um coro, entre atores e músicos, de 24 artistas, que realizam junto ao público uma grande festa.

As sessões gratuitas começam na área externa do Teatro Paulo Eiró nos dias 8 e 9 de junho, sábado e domingo, às 15h. Na sequência, dias 15 e 16 de junho, sábado, às 15h e domingo, às 11h, o espetáculo acontece na Casa de Cultura do Butantã. Já nos dias 22 e 23 de junho, sábado e domingo, às 15h, as apresentações ocorrem na Comunidade Cultural Quilombaque e nos dias 29 e 30 de junho, sábado e domingo, às 15h, na área externa do Teatro Flávio Império.

Ancestralidade, tempo mítico, luta, cultura e sabedoria dos povos originários e afro-ameríndios do território brasileiro integram a pesquisa da Cia. São Jorge de Variedades para a criação de FESTA DOS BÁRBAROS. Contemplado pela 42ª Edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo da Secretaria Municipal de Cultura, o espetáculo se estrutura a partir dos estudos sobre A Revolta dos Bárbaros [guerra que durou mais de 70 anos e que envolveu diversas etnias indígenas em confronto com os colonizadores no sertão nordestino brasileiro] e a Cosmologia da Jurema Sagrada [árvore da caatinga do nordeste que para diversos povos indígenas é guardiã de cultura e ciência, em rituais de cura e conexão com a ancestralidade].

FESTA DOS BÁRBAROS acompanha a história da fuga de um casal, cujo o homem é acusado de assassinar um policial. Na fuga, o casal faz uma peregrinação pela cidade até encontrar uma região de mata, onde se depara com Malunguinho, uma entidade sagrada dos terreiros de Jurema, que caminha por três mundos. A partir de então, o casal é apresentado aos aspectos sagrados, profanos, culturais e identitários da Jurema em celebração com o público e o cruzamento com a geografia local.

Para Paula Klein Flecha Dourada, FESTA DOS BÁRBAROS toma como ponto de partida a Jurema Sagrada e a luta dos povos originários para instaurar novos pontos de vista sobre a realidade. “O espetáculo aborda muitos outros assuntos, como questões relacionadas ao sagrado e ao profano, à ancestralidade, ao respeito à multiplicidade da vida, à luta por dignidade e respeito às diferenças, à instauração de modos coletivos de sobrevivência, à celebração da vida, à afirmação de identidades e culturas minoritárias e excluídas”, explica a diretora e atriz.

Cantos e narrativas

A música é um dos pilares dramatúrgicos e parte fundamental da encenação. A pesquisa realizada pelos integrantes da Cia. São Jorge de Variedades ao tema da Jurema, encontrou uma infinidade de canções, cantadas nos cultos e presentes na cultura popular, que farão parte do espetáculo. A pesquisa musical também contempla a aproximação com a música indígena e afro-brasileira, o uso do maracá como instrumento, além da criação de novas composições, já que grande parte das canções será cantada em coro.

A cenografia será composta por uma série de mesas que formam um cruzeiro e uma árvore da jurema, além de uma cobra de 20 metros. Segundo a atriz e diretora Patrícia Gifford, a Cia. São Jorge de Variedades deseja através da proposição desse projeto criar uma obra cênica que seja capaz de trazer à memória os saberes de alguns desses povos originários por meio de cantos e narrativas.

“A despeito da tentativa colonial de promover sua adequação ao mundo do trabalho, à conversão à fé cristã católica e uma educação aos moldes das sociedades ditas civilizadas, não conseguiu forjar o completo apagamento dos elementos e práticas culturais identitárias. Esperamos que este novo trabalho seja uma forma de louvação à nossa ancestralidade indígena, que a História oficial teima em esconder”, argumenta Patrícia Gifford.

Trajetória em exposição

Com o intuito de preservar a memória e apontar novos caminhos a partir dos pilares que constituíram a sua história, a Cia. São Jorge de Variedades propõe a criação da exposição itinerante São Jorge 25 Anos, que reunirá alguns materiais recolhidos do acervo da companhia.

Com projeto e execução de Julio Dojcsar e coordenação geral de Rogério Tarifa, a exposição acompanhará as apresentações do espetáculo FESTA DOS BÁRBAROS. O público terá acesso a fotos e processos de peças, trechos das dramaturgias, músicas, desenhos, publicações, objetos de cena, maquetes e figurinos, além de imagens dos espaços que receberam a São Jorge e foram importantes na formação do pensamento do grupo em busca de uma arte coletiva, coral e pública.

Oficinas criativas

Com o objetivo de instaurar um ambiente para a experimentação teatral e o compartilhamento de saberes, tendo como inspiração o processo de criação e estudos do espetáculo FESTA DOS BÁRBAROS, a Cia. São Jorge de Variedades realiza uma série de oficinas gratuitas nos mesmos equipamentos públicos, na semana em que o espetáculo será apresentado.

Privilegiando aspectos de composição coral, jogos de conexão, composição no espaço, canto e danças populares, a ideia é que os interessados possam interagir com o espetáculo, seja como participantes do coro ou como público brincante.

Nos dias de apresentação do espetáculo os participantes acompanharão todo o processo da São Jorge, como a chegada e preparação dos artistas, da equipe técnica e da montagem do espaço, além de trocar experiências com a equipe de produção, com a equipe de cenografia e figurino e com o elenco, culminando com a vivência do espetáculo em si, no qual serão integrados de maneira orgânica, desenvolvida durante toda a semana. “Nesses dias, os participantes poderão ter acesso a todas as instâncias da criação da nossa festa e da organização da Cia. com a mediação e atenção dos próprios artistas”, adianta Paula Klein Flecha Dourada.

Serviço:

FESTA DOS BÁRBAROS

Com a Cia. São Jorge de Variedades.

Dias 8 e 9 de junho, sábado e domingo, às 15h.

Teatro Paulo Eiró (área externa) – Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro, São Paulo.

Dias 15 e 16 de junho, sábado, às 15h e domingo, às 11h.

Casa de Cultura do Butantã – Av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri, São Paulo.

Dias 22 e 23 de junho, sábado e domingo, às 15h.

Comunidade Cultural Quilombaque – Travessa Cambaratiba, 05 – Perus, São Paulo.

Dias 29 e 30 de junho, sábado e domingo, às 15h.

Teatro Flávio Império (área externa) – Rua Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaíba, São Paulo.

180 minutos | Livre | Gratuito.

Oficinas

De 4 a 9 de junho, terça a sexta, das 17h às 21h e sábado e domingo, das 10h às 18h.

Teatro Paulo Eiró (área externa) – Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro, São Paulo.

Com Laruama Alves, Marcelo Reis, Fernanda Machado e Girlei Miranda.

De 11 a 16 de junho, terça a sexta, das 9h às 13h e sábado e domingo, das 10h às 18h.

Casa de Cultura do Butantã – Av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri, São Paulo.

Com Valmir Sant’Anna, Marcelo Reis, Alexandre Krug e Girlei Miranda

De 18 a 23 de junho, terça a sexta, das 18h30 às 22h30 e sábado e domingo, das 10h às 18h.

Comunidade Cultural Quilombaque – Travessa Cambaratiba, 05 – Perus, São Paulo.

Com Valmir Sant’Anna, Alexandre Krug, Rafael Bicudo e Girlei Miranda

De 25 a 30 de junho, terça a sexta, das 9h às 13h e sábado e domingo, das 10h às 18h.

Teatro Flávio Império (área externa) – Rua Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaíba, São Paulo.

Com Fernanda Machado, Ronny Abreu, Laura La Padula e Girlei Miranda

Inscrições gratuitas pelo formulário – bit.ly/4dKIqtU