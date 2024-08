A Cia. Repentistas do Corpo faz duas apresentações gratuitas do espetáculo “Olhares Alheios”, no Sesi Santos, nos dias 9 e 10 de agosto. As sessões acontecem na sexta, às 20h, e no sábado, às 17h. O espetáculo contará com audiodescrição para pessoas com deficiência visual.

O espetáculo foi concebido por Denise Namura e Michael Bugdahn (Cie. À Fleur de Peau / França), especialmente para a Cia. Repentistas do Corpo e propõe uma exploração lúdica das múltiplas facetas da vida brasileira e suas dicotomias; as duras realidades e os jeitinhos, o seu lado obscuro e brilhante, do absurdo dos tempos atuais e da mágica de um futuro a ser inventado a cada dia. Um olhar lançado sobre a brasilidade com ironia, carinho e poesia.

Com 23 anos de trajetória, a Cia. Repentistas do Corpo desenvolveu uma pesquisa séria sobre os elementos culturais brasileiros, sensibilizando plateias de diversas faixas etárias. Este projeto evidencia a importância fundamental da arte na construção de uma verdadeira cidadania, proporcionando uma conexão imediata entre artistas e público e sugerindo reflexões para um mundo mais fraterno e equânime. Entre seus espetáculos estão “Olhares Alheios”, “Corpos Brasileiros” e “Quando Tudo Começou… Um dia fora do Tempo”.

Serviço

Local: Sesi Santos

Datas: 09 e 10/08. Sexta, às 20h. Sábado, às 17h.

Classificação: 12 anos.

Ingressos: Grátis.