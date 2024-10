Cia Raros Circo e Teatro se apresenta em Bebedouro

A Cia Raros Circo e Teatro apresenta seu novo espetáculo “Memórias Circenses”. A narrativa traz a história de dois artistas de circo aposentados que, após anos de viagens e apresentações, passam a viver juntos em uma quitinete. Nesta semana, a turnê chega a Bebedouro (29/10), Batatais (30/10) e Mococa (31/10), com duas sessões em cada uma das cidades.

O novo espetáculo, além de celebrar as memórias e a tradição circense, propõe uma reflexão sobre o envelhecimento em uma sociedade que frequentemente marginaliza os idosos. No entanto, segundo o coordenador geral da Raros Circo e Teatro, Fábio Brasileiro, no circo os artistas mais velhos são valorizados como fontes de sabedoria e criatividade. “Por isso, este novo projeto presta uma homenagem a esses mestres, mostrando que a arte não tem idade e que, com curiosidade e entusiasmo, é possível continuar a criar e se encantar com a vida”.

O ator e produtor destaca que o projeto nasceu do olhar atento da companhia, que é comprometida em criar espetáculos que abordam temas contemporâneos e que provocam o público a refletir criticamente, mesclado com humor, comédia e circo. “Memórias Circenses’ aborda os temas envelhecimento e a velhice em um momento importante para a sociedade brasileira, pois o País está vivenciando uma inversão demográfica e, nesse contexto, o espetáculo reflete o papel dos idosos, desafiando estereótipos que associam a velhice à perda de vitalidade”, pontua. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entre 2010 e 2023, o número de pessoas com mais de 60 anos quase duplicou, passando de 8,7% para 15,6%. Com uma estimativa de que, em 2070, cerca de 37,8% dos brasileiros serão idosos.

Com uma combinação de cenas divertidas e emocionantes, “Memórias Circenses” une as habilidades tradicionais do circo a uma narrativa que explora temas de saudade e superação. A apresentação inclui malabarismo, manipulação de chapéus, esquetes cômicos com escada acrobática, mesa acrobática e magia, trazendo à tona a técnica característica do circo. “Buscamos celebrar a trajetória de mestres do circo e refletir sobre o valor da experiência que eles trazem, mostrando que a arte não tem idade e que a paixão pela vida e pelo circo permanecem intactas”, mostra Brasileiro.

Em todas as cidades desta turnê, o projeto conta com espaços reservados para escolas. Para Fábio Brasileiro, utilizar a arte e o riso para sensibilizar os estudantes é uma maneira eficaz de promover empatia e desconstruir preconceitos em relação aos idosos. “De forma leve e divertida, o circo se torna um canal para criar estas conexões emocionais entre as gerações. E nada melhor do que o riso e a emoção, que servem como pontes para abordar esses temas complexos”, mostra.

Sinopse:

“Memórias Circenses” narra a história de dois artistas de circo aposentados que, ao reviverem lembranças de suas trajetórias sob a lona, transportam o público para momentos de glória no picadeiro. O espetáculo reflete sobre o envelhecimento e a importância dos idosos na sociedade. Com humor e emoção, a peça celebra a vitalidade e a criatividade dos artistas mais experientes, mostrando que a paixão pelo circo permanece viva, independentemente do tempo.

SERVIÇO

Espetáculo “Memórias Circenses”

Próximas apresentações

Bebedouro

Data: 29 de outubro (terça-feira)

Horário: 14h e 19h

Local: Teatro Municipal de Bebedouro “Maurício Alves de Oliveira Júnior” (Rua São João, 406)

Batatais

Data: 30 de outubro (terça-feira)

Horário: 14h30 e 19h30

Local: Praça Dona Carolina Zanetti Soriani (s/n, centro)

Mococa

Data: 31 de outubro (terça-feira)

Horário: 14h30 e 19h

Local: Praça Mal. Deodoro (82, centro)

Ficha Técnica

Núcleo de Criação e Comunicação

Artistas criadores – João Marcílio, Fábio Brasileiro e Mateus Romano

Direção e dramaturgia – Alexandre Roit

Instrutor técnico de acrobacia e comicidade física – Erickson Almeida

Instrutor de mágica – Jonathan Henrique

Instrutor de Malabarismo e Manipulação de Chapéus – Paulo Santos

Mestres do circo – Tania Marrocos e Bruno Edson

Cenário – Daniella Brasileiro e Fábio Brasileiro

Figurinos – Daniella Brasileiro, Fábio Brasileiro e Elizete de Souza Lopes

Trilha Sonora – Guilherme A. B. C. Ishie

Identidade visual – Cami Vincci

Assessoria de Imprensa: Verbo Nostro Comunicação Planejada

Áudio visual – Rogener Pavinski

Fotografia – Pedro Son

Idealização, Concepção e Produão – Fábio Brasileiro – Eu Sou O Brasileiro Produções Culturais

Sobre a Cia Raros Circo Teatro

Fundada em 2016, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, por Fábio Brasileiro, João Marcílio e Daniella Brasileiro, a Cia Raros Circo Teatro é um grupo de circo e teatro de repertório, que aposta no trabalho para além dos limites do espaço cênico. As pesquisas que balizam a concepção de cada espetáculo são realizadas em quatro eixos: popular (não apenas como linguagem, mas como meio de produção e difusão cultural), dramaturgia autoral, ocupação de ruas e espaços não convencionais, compartilhamento de saberes e formação de público.

Desde 2017, a Raros Circo Teatro tem realizado apresentações e ações formativas em cidades afastadas dos grandes centros urbanos do Brasil. Promoveu circulações em pequenas cidades e povoados no sertão Nordestino (Paraíba e Ceará), e ainda executa circulações independentes em cidades do interior paulista em escolas, ruas e praças. Tem em seu repertório quatro espetáculos: Clownfusão, Os Internacionalmente Desconhecidos (2016); Clownflitos Amorosos (2019); Reciclown Circus (2021) e o Tradição, Paixão e Circo (2022), todos com premiações e inúmeras apresentações no Estado de São Paulo.

A companhia tem alcançado destaque no cenário cultural e críticas positivas nos últimos anos, sempre valorizando a linguagem do circo e teatro, com um olhar sensível sobre a multiplicidade poética da arte circense, pensando nas infinitas possibilidades do campo de atuação cênica. É presença constante em festivais nacionais e internacionais.