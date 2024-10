Cia Palco Sobre Lona apresenta a peça “De bem com a via” em São Bernardo

A peça circense “De bem com a via”, produzida e apresentada pela cia paranaense Palco Sobre Lona, se apresentará em escolas, em São Bernardo do Campo/SP, entre os dias 21/10 a 12/11/2024.

O projeto é patrocinado pela EcoRodovias, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução, e tem como objetivo principal ensinar e orientar as crianças e adolescentes sobre as leis de trânsito.

Utilizando a linguagem circense e teatral como forma de conscientizar as crianças e adolescentes são abordados entres os temas: as principais regras do trânsito, como atravessar a rua na faixa de pedestres, o uso do cinto de segurança, o respeito com os semáforos e sinalizações, entre outros cuidados. A peça conta com uma equipe de quatro atores e é conduzida por um narrador de maneira lúdica, para assim despertar a compreensão do quão importante é o respeito com as leis de trânsito e com os demais motoristas, para que haja segurança para todos que transitam pelas ruas.

Confira a programação:

Estado(os): São Paulo;

Dias: 21/10 a 12/11;

Cronograma:

21/10 – Escola Municipal de Educação Básica Professor Geraldo Hypolito, São Bernardo do Campo – SP – 09h30 – 13h30;

22/10 – EMEB Professor Cassiano Faria, São Bernardo do Campo – SP – 09h30 – 13h30;

23/10 – A DEFINIR, São Bernardo do Campo – SP – 09h30 – 13h30;

24/10 – E.M.E.B. Claudemir Gomes do Vale Prof, São Bernardo do Campo – SP – 09h30 – 13h30;

25/10 – EMEB Kazue Fuzinaka, São Bernardo do Campo – SP – 09h30 – 13h30;

11/11 – A DEFINIR, São Bernardo do Campo – SP – 09h30 – 13h30;

12/11 – A DEFINIR, São Bernardo do Campo – SP – 09h30 – 13h30;

Classificação: Livre

Quem é a cia “Palco Sobre Lona”:

A Cia Palco Sobre Lona iniciou suas atividades no ano de 2014, com o propósito de estudo e produção de espetáculos teatrais com linguagens lúdicas, criando uma dramaturgia infanto-juvenil e adulto, utilizando a musicalidade e as técnicas circenses em suas concepções, optamos por esse caminho de trabalho por acreditarmos que os espetáculos se tornam mais ecléticos e alcançam uma faixa etária maior de público, desde então temos realizado montagens nestas perspectivas, participado de projetos, mostras, temporadas, eventos e festivais e editais, no ano de 2020 a Cia Palco Sobre Lona ganhou editais municipais, estaduais e federais, tornando a companhia reconhecida em diversas esferas, a Cia Maringaense também ministra cursos e oficinas em diversas modalidades de artes, e realiza em média de 100 apresentações por ano em diversos municípios do Paraná, atendendo também diversos estados do Brasil.