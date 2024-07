Cia Metrópole de Teatro apresenta espetáculo infantil “Aventura na Floresta” em Osasco

No dia 06 de agosto de 2024 (terça-feira), às 10h e às 14h, com entrada gratuita e tradução em LIBRAS, a Cia Metrópole de Teatro ( @ciametropole ) apresenta o espetáculo infantil “Aventura na Floresta”, no CEU das Artes Jardim Bonança, que fica na Rua São Judas Tadeu, 105-257, Bonança, em Osasco (SP).

O espetáculo narra as aventuras de Alicia, Ícaro e Mariano, que saem do acampamento da escola para explorar a Floresta Amazônica e descobrir os segredos dos seres do folclore como o Curupira, a Caipora, o Saci-Pererê e a Cuca. Ao encontrar esses seres mágicos da mata, esse trio de aventureiros acaba aprendendo muito sobre a importância de cuidar dos animais, da floresta e do meio ambiente, percebendo também a necessidade urgente de mudar suas próprias atitudes e de educar seus amigos, unindo forças para proteger o planeta, especialmente a preciosa Floresta Amazônica.

Com direção de Adriano Veríssimo, “Aventura na Floresta” é um espetáculo cativante da Cia Metrópole de Teatro, grupo com sede em Osasco, que conduz crianças e jovens por uma jornada educativa, aprendendo sobre a importância crucial da preservação da fauna e flora.

Com uma abordagem lúdica e envolvente, o público é convidado a refletir sobre questões urgentes como desmatamento, queimadas e tráfico de animais, explorando como essas ameaças afetam nossos heróis folclóricos.

Waltinho Freitas

As apresentações fazem parte das comemorações dos 15 anos da Cia Metrópole de Teatro e serão realizadas através do projeto “Aventura na Floresta” contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo Federal e Ministério da Cultura, por intermédio da Secretaria de Cultura do Município de Osasco.

A Cia Metrópole de Teatro foi criada em 2009 por atores e arte-educadores profissionais com atuação em teatro infantil e infanto-juvenil. A companhia utilizou o teatro mambembe para levar espetáculos socioeducativos para mais de 20 estados brasileiros ao longo de sua história, com temas diversos, dentre eles: sustentabilidade, higiene pessoal, folclore, educação alimentar, bullying, literatura, educação de trânsito e queimadas.

Serviço: Espetáculo “Aventura na Floresta”

Com Cia Metrópole de Teatro

Sinopse: No acampamento escolar na misteriosa Floresta Amazônica, Alicia, Ícaro e Mariano decidem explorar e descobrir os segredos dos seres do folclore local. Mergulhando nessa densa mata, eles embarcarão em uma grande aventura e encontrarão seres mágicos como o Curupira – o guardião das florestas, a Caipora, o Saci-Pererê e a Cuca, que irão ensinar a importância de cuidar dos animais, da floresta e do meio ambiente. Ao longo dessa jornada, eles percebem a necessidade urgente de mudar suas próprias atitudes e de educar seus amigos, unindo forças para proteger o planeta, especialmente a preciosa Floresta Amazônica. Duração: 50 minutos

Quando: 06 de agosto de 2024 (terça-feira) – Horário: 10h e 14h

Onde: CEU das Artes Jardim Bonança – Endereço: R. São Judas Tadeu, 105-257 – Bonança, Osasco – SP, 06266-3

Entrada Gratuita

Classificação etária: Livre

Capacidade: 120 lugares

Acessibilidade: Intérprete de Libras e Rampas de Acesso

Não possui estacionamento