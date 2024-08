Cia LaMala se apresenta no Sesc Ipiranga com o espetáculo Charivari Circo  

Nos dias 7 e 8/9, sábado e domingo, às 16h, a Cia LaMala se apresenta, no teatro do Sesc Ipiranga, com o espetáculo Charivari Circo. A Cia é formada por uma dupla que se dedica a todas as etapas do espetáculo, desde o transporte da carroça que se transforma em um “grande pequeno circo” até a apresentação e atuação nos números de habilidades circenses e entradas de palhaço.

A dupla de sonhadores, formada pelo casal de acrobatas Carlos e Marina, viaja com sua carroça de praça em praça, criando encontros mágicos com o público. Tudo começa com um pequeno vagão sendo puxado por uma bicicleta com a roda dianteira gigante, sintetizando a essência do circo, a itinerância e o picadeiro.

Fundada em 2005 a partir do encontro entre Marina Bombachini e Carlos Comai, a Cia LaMala tem como disparadora da sua pesquisa cênica, a técnica circense “de mão a mão”, combinando-a a expressões artísticas que contribuem para garantir a dramaturgia a partir das gestualidades e expressões do corpo. A Cia que atua há 19 anos, já participou de importantes festivais nacionais e internacionais de circo como, Fira Trapeze de Reus, Festival Internacional Sesc de Circo, Festival Mundial de Circo em BH e Festival de Circo do Brasil, em Recife.

Ficha Técnica

Elenco: Carlos Cosmai, Marina Bombachini

Direção: Fernando Sampaio, Luciana Viacava

Cenário: Amanda Gomes Coelho, Marina Bombachini, Carlos Cosmai

Figurino: Chris Galvan

Trilha sonora original: Rodrigo Zanettini

Captação e edição de áudio: Estúdio da Casinha – Ricardo Carneiro Coreografia do bambolê: Keila Bueno

Criação de luz: Letícia Trovijo

Operação de som: Eduardo Cosmai

Produção: Lu Gualda

Realização: Companhia LaMala

Serviço:

Circo | Charivari Circo

Com LaMala

Dias 7 e 8/9, sábado e domingo às 16h.

Classificação: Livre. Duração: 50 minutos

Ingressos: disponíveis no portal ou pessoalmente nas unidades do Sesc São Paulo. Valores: R$30,00 (inteira), R$15,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$10,00 (credencial plena) e gratuito para crianças de até 12 anos.

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000