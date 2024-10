Cia Graxa dá voz aos entregadores de aplicativos em Cabo Enrolado, no Sesc Belenzinho

A situação de vulnerabilidade e todos os desafios enfrentados diariamente pelos entregadores de aplicativos são temas de Cabo Enrolado, da Cia Graxa. O espetáculo, que teve sua estreia em 2023, agora tem nova temporada no Sesc Belenzinho, de 8 a 17 de novembro, com apresentações às sextas e aos sábados, às 21h30, e aos domingos, às 18h30.

Com dramaturgia e canções originais, a peça acompanha a rotina de um jovem entregador. Na encruzilhada entre as parcelas atrasadas e as despesas domésticas, ele precisa se equilibrar sobre duas rodas para lidar com a polícia e outros riscos da rua. O personagem é vivido pelo ator Julio Lorosh, que ainda assina o texto e a direção.

Sob os tijolos de uma casa em construção, vemos a infância de um jovem periférico sendo edificada. Mais tarde esse mesmo jovem tenta adentrar o novo mercado de trabalho “livre” oferecido pelos aplicativos.

A montagem tem a proposta de discutir temas como a mobilidade urbana, o trabalho na contemporaneidade e a regularização negativa do trabalho informal no Brasil. “O desemprego causado pela pandemia gerou um boom nos aplicativos de serviços. E hoje ainda vivemos essas mudanças estruturais, em especial nas periferias, que foram muito afetadas pela especulação, aumentos de taxas e valores dos produtos básicos. Os salários não acompanharam os aumentos de preços, e assim foi com as taxas de entrega. Tudo isso colocou o trabalhador em maior vulnerabilidade e é isto que procuramos elaborar na peça”, explica Lorosh.

“Olhar para os trabalhadores de entrega neste momento nos parece um bom pretexto para discutir o trabalho na modernidade, reconhecer as articulações históricas da subserviência ainda presentes no trabalho moderno e a partir disto dilatar nossas percepções sobre liberdade, sobre nossa sensação de pertencimento e de direito à cidade. Cabo Enrolado é a procura por novas imagens e relatos da subjetividade periférica. O retrato de uma guerra em festa pipocando nas bordas da cidade. A ambição de tirar de giro nossas certezas sobre o convívio na cidade, e sobre nosso olhar cultural para o trabalho”, acrescenta o ator e diretor.

Sobre a Cia Graxa

Fundada em 2019, a companhia procura desenvolver poéticas a partir da subjetividade periférica, tentando sempre traçar um panorama histórico tendo em vista a formação do sujeito periférico na construção das relações de convívio, habitação e infância nas bordas da cidade. Os artistas que compõem a Graxa atendem os principais espaços teatrais e centros culturais da região Leste oferecendo apresentações, processos de formação e iniciação artística pela região de Artur Alvim, Cangaíba, Penha e Itaquera, onde a Cia. foi fundada e permanece em constante diálogo com Okupação Coragem. No momento, finaliza a temporada de “A Bicicleta com Bigodes” no Sesc Vila Mariana, livre adaptação do livro de Ondjaki (Angola), e inicia nova temporada de Cabo Enrolado no Sesc Belenzinho. A Cia. Graxa conta com a colaboração de Diego Roberto, Lilith Cristina, Clara Curry, Julio Lorosh, Uli Dias, Alison Brito, Cesar Aranguibel e Matheus Vieira, Sidnei Caria, Rafael Americo.

Sinopse

Ficha Técnica

Intérprete: Júlio Lorosh

Músicos: Matheus Vieira e Cesar Aranguibel

Concepção, direção e dramaturgia: Julio Lorosh

Criação Musical: Cesar Aranguibel, Dunstin Farias, Julio Lorosh e Matheus Vieira

Direção Musical e Arranjos: Cesar Aranguibel

Composição: Dunstin Farias e Julio Lorosh

Provocação na Dramaturgia: Elise Havard

Operação de vídeo: Rafa Américo

Desenho e Operação de Luz: Felipe Tchaça, Juliana Vieira

Operação de som: Jessica Silva

Contra-regra: Júlia Tavares

Ass. Geral: Guynho Sousa

Design Gráfico: Malako

Assessoria de Imprensa: Pombo Correio

Videoarte: Malako e Bibi Wine

Cenografia e Figurino: Walison Martins e Sidnei Caria

Registros Fotográficos: Lorena Rezende, Wes Barba

Redes Sociais: FEFÉL.PROD

Vídeo: Rafa Americo

Produção Geral: Uli Dias (Encantaria Produções)

Produção: Corpo Rastreado

Serviço

Cabo Enrolado, Cia. Graxa

Temporada: 8 a 17 de novembro

Sexta e sábado, às 21h30, e domingo, às 18h30

Ingressos: R$50 (inteira), R$25 (meia-entrada) e R$15 (credencial plena)

Vendas online em sescsp.org.br

Duração: 80 minutos

Classificação: |12 anos

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)

Sesc Belenzinho nas redes

Facebook | Instagram | YouTube: @sescbelenzinho