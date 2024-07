Cia dos Tortos faz apresentação em escola bilíngue de São Bernardo

A Cia dos Tortos ( @ciadostortos ) está realizando uma temporada de apresentações gratuitas e com tradução em LIBRAS do espetáculo “Quem Não Tem Lona Pede Carona”, que é voltado para o público da terceira idade, mas propõe um encontro sensível entre diferentes gerações.

No dia 31 de julho de 2024 (quarta-feira), às 14h30, o grupo promove uma apresentação gratuita e com tradução em LIBRAS na EMEB Neusa Basseto – Escola bilíngue de LIBRAS, que fica no Rudge Ramos, São Bernardo do Campo - SP.

A temporada passará ainda pelas cidades de Presidente Prudente, Mirandópolis, Tatuí e Bauru, contratando profissionais de cada uma dessas regiões para executar diversas funções dentro do projeto, visando fortalecer o cenário cultural destes territórios.

“Quem Não Tem Lona Pede Carona” desafia o tempo para contar a história de dois experientes artistas de cabelos brancos, Sizu e Palhita, que viajam por suas memórias de vidas no circo, convidando a plateia, principalmente pessoas idosas, para também reviver momentos afetivos com essa arte.

Rindo das confusões e palhaçadas, eles demonstram a importância do amor e do cuidado um com o outro, mas também a sintonia e a conexão criada no passado com aquelas pessoas que os assistiam.

A peça é inspirada em memórias de artistas que construíram suas trajetórias nos circos brasileiros, como Gachola, Bagunça, Reco-Reco e Marília de Dirceu, todos atualmente com mais de 60 anos, e no documentário “Circo Paraki” (2011), com direção de Mariana Gabriel, Priscila Jácomo e Eduardo Rascov, que dá voz a figuras circenses pouco valorizadas ao longo das transformações do circo no Brasil.

“O que propomos é um olhar afetuoso para um grupo de pessoas que têm contribuições sociais e artísticas para todas as gerações, valorizando e exaltando o seu valor, contribuindo na construção de uma coletividade mais alegre, reflexiva e com mais equidade. Lembrando sempre às pessoas de que rir é um ato de união e resistência”, comenta o grupo de São Bernardo do Campo (SP), que é formado por Paloma Natácia e Pedro Fontana, dupla formada em Artes Cênicas na Universidade Estadual de Londrina.

O projeto conta com a parceria de instituições que atuam com pessoas idosas, em cidades descentralizadas da capital. Uma maneira encontrada pelo grupo para contribuir na formação de público para a arte circense e também fortalecer a relação que a pesquisa do espetáculo tem com o resgate da memória de diversas pessoas com mais de 60 anos.

Também serão realizados 05 encontros virtuais com tradução em LIBRAS e participação de companhias parceiras, refletindo sobre essa temática. O conteúdo será disponibilizado gratuitamente nas redes sociais.

As ações fazem parte do projeto “Circo Carona visita: fortalecendo vínculo”, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo Federal e Ministério da Cultura.

Serviço: Temporada “Quem Não Tem Lona Pede Carona”

Com Cia dos Tortos

Sinopse: Os experientes artistas Palhita e Sizu, já de cabelos brancos, revivem memórias de quando a Família Tortonni montou seu circo cheio de atrações fantásticas. Após um triste acontecimento, todo mundo foi embora e essa dupla precisou se desdobrar para que a magia do picadeiro não se apagasse. Números de acrobacia, equilíbrio, contorcionismo, adestramento de animais, disparo de canhão, são realizados por esse par cheio de graça. Hoje tem espetáculo? Tem sim, senhoras e senhores! Duração: 55 minutos. Classificação Livre – Grátis

Quando: 31 de julho de 2024 (quarta-feira) – Horário: 14h30

Onde: EMEB Neusa Basseto – Escola bilíngue de LIBRAS – Apresentação fechada para estudantes da escola – Endereço: R. Eng. Isaac Garcêz, 90 – Rudge Ramos, São Bernardo do Campo - SP

Próximas apresentações

Quando: 28 de agosto de 2024 (quarta) – Horário: 15h – Onde: Lar São Vicente de Paulo- Endereço: Rua Prof. Francisco Pereira de Almeida,451 – Tatuí – SP

Quando: 01 de setembro de 2024 (domingo) – Horário: 8h30 – Onde: UNATI (Unesp Aberta para Terceira Idade) – Endereço: ASSUNEB – Av. Mun. José Sandrin – Jardim Marabá – Bauru – SP – Após a apresentação haverá uma roda de conversa com o público.