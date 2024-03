Cia do Tijolo apresenta “Guará Vermelha”, uma homenagem às professoras e professores brasileiros

De 14 a 31 de março de 2024, quinta-feira a sábado às 19h, domingo às 18h, a Cia do Tijolo (@ciadotijolo) realiza uma temporada de seu mais novo espetáculo “Guará Vermelha”, no Centro Cultural São Paulo, que fica na Rua Vergueiro, 1000, Liberdade, São Paulo (SP), ao lado da Estação Vergueiro do Metrô. Os ingressos podem ser reservados online através do link ou presencialmente, com valores a partir de R$20,00.

Com direção de Dinho Lima Flor, “Guará Vermelha” é uma adaptação do romance “O Voo da Guará Vermelha”, de Maria Valéria Rezende. E é a partir do olhar desta escritora e educadora popular, que a Cia do Tijolo coloca para girar Paulo Freire, Antônio Cândido, Nêgo Bispo, Abdias do Nascimento, Lourdes Barreto, Ivone Gebara, Margarida Maria Alves, Conceição Evaristo e outros estudiosos que acreditam na prática de uma educação libertadora, capaz de transformar as estruturas desse mundo, convocando a capacidade de construção coletiva da alegria.

O espetáculo conta a história de Rosálio e Irene. Ele, um trabalhador analfabeto, abraçado a uma caixa de livros, quer aprender a ler e a escrever, pois deseja ser contador de histórias. Ela, uma mulher à beira da morte, mãe e prostituta, que sonhava em ser professora, vê o pouco tempo que lhe resta de vida escorrer por entre os dedos numa sucessão de instantes sem sentido. Ela vai alfabetizá-lo em 23 dias, e ele vai contar histórias para que ela adormeça em paz e tenha motivos para despertar.

O amor, a política e a vida em comunidade estão tão emaranhados nessa experiência, na qual o ato de ensinar e de aprender se apresentam em sua finalidade mais vital e humana: ensinar e aprender para não morrer de fome, para não morrer de doença, para não morrer de esquecimento.

Sobre a aspereza de uma lona de caminhão, com carrinhos de mão, pedras, pás e peneiras como ferramentas de trabalho, os artistas, atuando como músicos, atores e dançarinos, narram e entoam a história de um encontro, criando um momento de delicadeza por meio da dança, da música e da poesia.

Para a Cia do Tijolo, a história aborda um amor sem dúvida, um amor como presença e sentido, nunca como falta. Fala sobre o direito à fabulação, direito à educação e sobre a importância da oralidade.

Também trata sobre quilombos e metrópoles e desigualdade social, além de abordar uma epidemia, a do feminicídio. Também discorre sobre o trabalho alienado e o sequestro da linguagem e do tempo de vida pelo capital.

A montagem é também uma grande homenagem às professoras e aos professores de todo o Brasil.

Duração: 180 minutos

Classificação indicativa: 18 anos

Quando: 14 a 31 de março de 2024 – Horário: quinta-feira a sábado às 19h, domingo às 18h

Onde: CCSP – Centro Cultural São Paulo – Espaço Cênico Ademar Guerra – Endereço: Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade, São Paulo – SP, 01504-000

Ingressos: R$40,00 (inteira), R$20,00 (meia)