Cia Diversidança leva dança à periferia da zona sul de São Paulo

Criada em 2006 pelo dançarino e coreógrafo Rodrigo Cândido, a Cia Diversidança, sediada na periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo – território que influência diretamente as ações e o seu processo de pesquisa artística – desenvolve uma série de ações e espetáculos para a prática de democratização e descentralização da produção de dança.

Contemplada pela 36ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança da Cidade de São Paulo com o projeto Tirem os sapatos e dancem conosco, a Cia Diversidança realiza durante 2025 várias atividades e apresentações.

Desde fevereiro a companhia realiza uma série de JAM’s, prática democrática de dança, que inclui pessoas de todas as idades e com diferentes habilidades, no Espaço Cultural CITA no bairro do Campo Limpo. Com bailarinos e dançarinos convidados, os próximos encontros gratuitos – sempre das 10h às 13h – acontecem dias 23 de março, com Ricardo Aparecido e 18 de maio com Dres Aguilera.

Também em março, a Diversidança inicia a temporada de apresentações do espetáculo Tirem os sapatos e dancem conosco, que dá nome ao projeto premiado pelo Fomento à Dança. As primeiras sessões acontecem no Espaço Cultural CITA para escolas e centros de formação para jovensda zona sul de São Paulo e a partir de julho, a montagem chega para o público em uma circulação por espaços culturais da capital paulista.

Obra interativa

Tirem os sapatos e dancem conosco é um espetáculo interativo, uma imersão onde o público poderá tirar os sapatos e dançar com os bailarinos. Na montagem, a Cia Diversidança, engaja-se para apresentar uma obra participativa e coloca os espectadores, como um interlocutor fundamental para o andamento das coreografias.

O coreógrafo e diretor Rodrigo Cândido, que também está em cena ao lado dos intérpretes-pesquisadores Alessandro Saldanha, Bárbara Santos, Lainx Dias, Mazé Soares, Rodrigo de Lima e Shayla Bayla, conta que Tirem os sapatos e dancem conosco é uma imersão, e o público decide até que ponto deseja ir. “Vamos pedir para que todos se envolvam em cada movimento dos nossos corpos, em cada tilintar das melodias, em nossos figurinos, cores e luzes, e claro, em cada escolha que a plateia fizer para esse espetáculo acontecer”.

Atuação na zona sul paulista

A Cia Diversidança caracteriza-se por intenso trabalho autoral na busca de uma criação e investigação colaborativa, características às criações coreográficas na contemporaneidade.

Até meados de 2012 o intuito da Cia Diversidança era reunir jovens moradores da Zona Sul da cidade de São Paulo para se conectarem por meio da dança, com intenso trabalho de formação técnica e artística. Com a profissionalização do primeiro intérprete, a Cia Diversidança passa a atuar profissionalmente em 2013.

A pesquisa e a criação da Diversidança partem da Dramaturgia Imersiva com conceitos sobre a dramaturgia da memória, estética relacional e contranarrativas para corpos dissidentes, em uma abordagem poética, emocional, simbólica, interativa e política, que apontem para as intersecções entre a arte e a vida.

A Cia Diversidança também desenvolve ações com o objetivo de fomentar, diversificar e difundir a produção de dança na zona sul da cidade de São Paulo, como o projeto Dança nas Bordas. A mostra de dança que já está em sua sétima edição, é um encontro de artistas que produzem, fomentam e difundem dança nas bordas da capital paulista de forma plural e diversificada. A programação sempre gratuita conta com espetáculos presenciais e virtuais, exposição, intervenções, performances, exibições de videodanças e documentários, oficinas, rodas de conversas e residência artística.

Serviço:

Espaço Cultural CITA

Rua Aroldo de Azevedo, 20 – Jardim Bom Refugio, São Paulo.

Gratuito

TIREM OS SAPATOS E DANCEM CONOSCO

Sessões para escolas e centros de formação

28 de março, sexta-feira, às 10h

4, 11 e 25 de abril, sexta-feira, às 10h

9 de maio, sexta-feira, às 9h30

JAM’s

23 de março, domingo, 10h às 13h

Com Ricardo Aparecido

18 de maio, domingo, 10h às 13h

Com Dres Aguilera