Cia de Teatro Parafernália apresenta espetáculo ‘Água à Vista’ em São João da Boa Vista

A peça “Água à Vista”, em turnê pelo interior do estado de São Paulo, já foi vista por mais de 3 mil pessoas e chega a São João da Boa Vista (SP) nesta terça-feira, dia 29 de outubro, em sessão única e gratuita, às 11h. O espetáculo da Companhia de Teatro Parafernália, que envolve o público de maneira descontraída durante a apresentação, aborda questões sociais e políticas contemporâneas, como a falta de água, preservação ambiental e a sustentabilidade.

Financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, do Governo Federal, e patrocínio da Renovias Concessionária, a apresentação acontecerá na Escola Estadual Anésia Martins.

“Nosso objetivo com o espetáculo ‘Água à Vista’ é conscientizar as novas gerações sobre a importância da água e do meio ambiente. O sucesso do espetáculo, que soma mais de 10 anos de parceria com a Renovias, mostra que o teatro pode gerar reflexão sobre questões essenciais, envolver a participação dos alunos e tornar o aprendizado ainda mais eficaz”, afirmou Andreia Nunes, atriz e coordenadora da Companhia Parafernália.

Escrito por Viviane Casteliani e direção de Alexandre Souzah, Água à Vista conta, de maneira informativa, sem deixar de lado a diversão, a história de dois cientistas (interpretados por Joyce Pontes e Danilo Rodriguez) e um aventureiro (Alan Junior) que viajam no tempo em busca de soluções para a crise hídrica na Terra. Presos em um futuro distópico, devastado pela guerra e escassez de recursos hídricos, encontram em Moisés (Vinicius Rodrigues) um guia celestial que os ajuda a buscar alternativas para salvar o planeta.

O espetáculo chega a 10ª temporada em 2024, levando arte, cultura, entretenimento educativo, além de conscientização ambiental para estudantes de todas as idades e não se limita à apresentação artística, mas também contribui para o cumprimento de oito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, incluindo Educação de Qualidade, Água Potável e Saneamento, e Ação Contra a Mudança Global do Clima. Também serão distribuídas cartilhas com informações e orientações sobre a importância da preservação.

A turnê de 2024 da peça “Água à Vista” já passou pelas cidades de Mogi Guaçu, Mococa, Estiva Gerbi, São José do Rio Pardo, Águas da Prata, Santo Antônio de Posse, Campinas, Aguaí, Itobi, Jaguariúna, Mogi Mirim e Holambra. Ainda neste segundo semestre, o espetáculo também será apresentado nas cidades de Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal e Vargem Grande do Sul.

Confira agenda cultural:

29/10 | São João da Boa Vista

11h

Escola Estadual Anésia Martins

13/11 | Casa Branca

10h e 13h30

Escola Estadual Francisco Eugênio de Lima