Cia de Teatro Heliópolis chega a Mauá com circulação do premiado CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos

O espetáculo CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos, premiada montagem da Companhia de Teatro Heliópolis, com encenação de Miguel Rocha e texto de Dione Carlos, segue em circulação por cidades paulistas, com ingressos gratuitos e intérprete de Libras.

No dia 21 de junho, sexta, a sessão acontece em Mauá, no Teatro Municipal de Mauá, às 20h. Na mesma data e local, os integrantes da Companhia de Teatro Heliópolis ministram Oficina de Teatro gratuita para os interessados, maiores de 16 anos, das 14h às 16h (mais detalhes no serviço).

Em 2022, CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos ganhou o Prêmio APCA (Dramaturgia; indicado também em Direção), Prêmio SHELL de Teatro (Dramaturgia e Música; indicado ainda em Direção), VI Prêmio Leda Maria Martins (Ancestralidade) e foi relacionado entre os Melhores Espetáculos do Ano pela Folha de S.Paulo.

A montagem aborda a forte presença feminina no contexto do cárcere. O enredo parte da história das irmãs Maria dos Prazeres e Maria das Dores, cujas vidas são marcadas pelo encarceramento dos homens da família: primeiro, o pai; depois, o companheiro de uma; agora, o filho da outra. Dentro do presídio, o jovem Gabriel – que sonha em ser desenhista – aprende estratégias de sobrevivência para lidar com as disputas internas de poder e a falta de perspectivas inerente ao sistema carcerário. Naquele microcosmo a violência dita as regras e não poupa os considerados fracos ou rebeldes. Fora dali, em suas comunidades, as mulheres – mães, filhas, afilhadas – buscam alternativas para tentar romper os ciclos de opressão que as aprisionam em existências sem futuro.

A história das irmãs é um disparador no enredo de CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos para expor o quanto é difícil se desvincular da complexa estrutura do encarceramento. Enquanto a mãe enfrenta o sistema jurídico na tentativa de libertar o filho preso injustamente, lutando pela subsistência da família e do filho, sua irmã é refém do ex-companheiro a quem deve garantir suporte no presídio, sem direito a uma nova vida conjugal. Presas a um histórico circular, elas lutam para quebrar o ciclo em um percurso espinhoso. O espetáculo mostra que os saberes ancestrais resistiram à barbárie e atravessaram os séculos nos corpos, nas vozes e nas crenças das/dos africanas/nos que, escravizados/as, fizeram a travessia do Atlântico. Iansã, Rainha Oyá, a deusa guerreira dos ventos, das tempestades e do fogo não abandonou o seu povo. Ela permanece iluminando caminhos e inspirando fabulações para que seus filhos e filhas experimentem, por fim, a liberdade.

As apresentações e oficinas integram o projeto CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos – Circulação, contemplado pela Lei Paulo Gustavo SP – Edital Nº 20/2023 – Difusão, que prevê circulação por 18 cidades do estado de São Paulo. As demais são: Araraquara, Campinas, Cerquilho, Itatiba, Praia Grande, Suzano, Jacareí, Limeira, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Sorocaba, Tatuí, Taubaté, Vinhedo e Votorantim.

Serviço

Espetáculo: CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos

Com: Companhia de Teatro Heliópolis

Duração: 120 min. Classificação: 12 anos. Gênero: Experimental.

Sessões com intérprete de Libras.

Facebook – @companhiadeteatro.heliopolis e Instagram – @ciadeteatroheliopolis

Mauá

Dia 21 de junho de 2024 – Sexta-feira, às 20h

Teatro Municipal de Mauá

Rua Gabriel Marques, 353 – Vila Noêmia. Mauá/SP.

Ingressos: Gratuitos – Distribuição 1h antes na bilheteria.

Oficina de Teatro – das 14h às 16h

Local: Sala das Oficinas Culturais – Anexa ao Teatro Municipal de Mauá.

Inscrição: Gratuita – Faixa etária: 16 anos.

Informações: producao.cth.c@gmail.com e (11) 2060-0318 (WhatsApp).

São José dos Campos

Dia 30 de junho de 2024 – Domingo, às 19h

Teatro Municipal de São José dos Campos

R. Rubião Júnior, 84 – Centro (3º Piso do Shopping Centro). São José dos Campos/SP.

Ingressos: Gratuitos – Distribuição 1h antes na bilheteria.

Oficina de Teatro – das 14h às 16h

Local: Sala 2º Andar – Teatro Municipal de São José dos Campos

Inscrição: Gratuita – Faixa etária: 16 anos.

Informações: producao.cth.c@gmail.com e (11) 2060-0318 (WhatsApp).