Cia de Talentos adere ao MOVER

A Cia de Talentos, maior consultoria de educação para carreira da América Latina, anuncio sua adesão ao MOVER (Movimento pela Equidade Racial) no último mês de agosto. A iniciativa marca mais um passo significativo no compromisso da companhia, liderada pelas Co-CEOs Paula Esteves e Carla Esteves, na promoção da diversidade, equidade e inclusão em todas as esferas de sua atuação.

Como nova associada, a Cia de Talentos adentra ao grupo que assume o compromisso público de, em conjunto, gerar mais 10 mil lideranças e 3 milhões de impactos para pessoas negras até 2030, com foco especial na inclusão produtiva e na redução das desigualdades. Neste sentido, a consultoria visa potencializar suas ações internas (ao fortalecer uma cultura corporativa inclusiva) e externas (ao influenciar e apoiar seus clientes na implementação e aceleração de ações afirmativas). O objetivo é impulsionar a inclusão em todos os níveis das organizações e da sociedade, sobretudo na correção da sub-representação de pessoas negras em cargos de alta liderança.

“Estamos muito felizes com essa parceria, que vem ao encontro de nossa missão de transformar o mercado de trabalho por meio da inclusão. Acreditamos que acelerar a ascensão de pessoas negras a cargos de liderança é um passo essencial para construir um futuro mais justo e igualitário. A colaboração com o MOVER nos dará a capacidade e o apoio necessário para fazer isso acontecer de forma mais eficaz e perene”, afirma Danilca Galdini, sócia-diretora de Insights na Cia de Talentos.

Com mais de 35 anos de história, a Cia de Talentos já participa de várias iniciativas externas para a promoção da equidade racial. A nova parceria reforça sua atuação em projetos que buscam não apenas promover discussões sobre o tema, mas também implementar ações concretas que resultem em mudanças reais nas organizações. A empresa também se compromete a acompanhar e medir o impacto dessa parceria ao longo do tempo, garantindo que os avanços sejam tangíveis e significativos para todos os envolvidos.

“Equidade e inclusão fazem parte de toda jornada que oferecemos para nossos públicos interno e externo. Cada novo movimento que apoiamos reforça o nosso compromisso com uma cultura não apenas diversa, mas inclusiva. Esta mesma crença é compartilhada e vivida nos projetos realizados pela Cia de Talentos para clientes e parceiros desde a nossa fundação. Por isso, estamos certos de que esta parceria com o MOVER será crucial para acelerar decisões e práticas que favoreçam a diversidade, equidade e inclusão em todas as etapas da jornada de carreira que oferecemos”, conclui Danilca.

Fruto da parceria, a primeira atividade entre as partes é interna: a Escola de Liderança é uma iniciativa afirmativa e de impacto, voltada exclusivamente para pessoas autodeclaradas negras prestes a assumir a 1ª liderança na carreira ou que já ocupem a posição há, no máximo, um ano. O objetivo do programa é contribuir para o aperfeiçoamento das habilidades e competências das pessoas participantes, potencializando comportamentos necessários para a liderança e o protagonismo.

Realizado em formato online, o programa possui uma estrutura dinâmica e facilitadora à criação de novos líderes. A primeira turma será exclusiva para as pessoas colaboradoras das empresas que integram o MOVER, de setembro a dezembro de 2024. “Esse será o primeiro passo em uma jornada que formará 6 mil pessoas líderes até o final de 2025”, conclui a executiva.