Cia de Danças de Diadema no Sesc Thermas de Presidente Prudente

A Companhia de Danças de Diadema chega ao Sesc Thermas de Presidente Prudente com apresentação de dois espetáculos de seu repertório, sendo um deles para o público infantil. Duas oficinas serão conduzidas pela companhia, contemplando todos os públicos.

No dia 15 de dezembro, sexta-feira, apresenta o espetáculo adulto SCinestesia, de Ana Bottosso, às 20h30. No dia 16 de dezembro, sábado, a diretora e coreógrafa Ana Bottosso ministra a Oficina Dança Contemporânea e Processo de Criação, das 10h às 12h30, com inscrições gratuitas.

Para o público infantil, no dia 17 de dezembro, domingo, tem o espetáculo Nas Águas do Imaginar, de Ton Carbones e elenco, às 15h. E, na sequência, às 16h, acontece a oficina Bailando em Família, uma atividade interativa para as crianças e seus familiares, ministrada pelos bailarinos Daniele Santos e Carlos Veloso. Ambas atividades são gratuitas.

Espetáculo adulto: SCinestesia

Com direção geral e concepção coreográfica da bailarina e coreógrafa Ana Bottosso, a obra transita pelo universo do surrealismo, associado às possibilidades de integração entre dança contemporânea, teatro, música e artes visuais. Ana também assina a dramaturgia cênica, junto com o ator-performer Matteo Bonfitto, e a montagem conta ainda com participação do músico e compositor Luciano Sallun na criação da trilha sonora. A animação surrealista “Tango”, do polonês Zbigniew Rybczynski, foi a principal inspiração para a Companhia de Danças de Diadema. O título “SCinestesia” surge da exploração dos diferentes significados das palavras sinestesia (mistura de sentidos) e cinestesia (conjunto de sensações que torna possível perceber os movimentos musculares). Materializados nos corpos e na cena, ambos os significados dissolvem as fronteiras entre dentro e fora, objetivo e subjetivo, consciente e inconsciente, incorporando ainda mais o universo surreal buscado. No palco, as possibilidades se multiplicam a cada repetição de hábitos corriqueiros. Eles podem ser parecidos, mas nunca iguais. Como em um processo de causa e efeito, ação e reação tudo pode se modificar a partir da mínima desordem, do inesperado, do acaso da vida.

Para adultos | Oficina: Dança Contemporânea e Processo de Criação

O objetivo do encontro é proporcionar aos participantes uma experiência investigativa de movimento, abrangendo corpo, mente e voz. Por meio da inserção de elementos dos Views Points, a oficina busca instigar a criatividade, a atenção, o olhar e também as musculaturas e os sentidos. Além de fomentar a curiosidade e a busca por uma dança autoral, tornando o corpo que atua mais permeável, consciente e disponível, a atividade propõe caminhos de criação, dando vazão à performance de cada um.

Espetáculo infantil: Nas Águas do Imaginar

No enredo de Nas Águas do Imaginar – coreografia de Ton Carbones e elenco – uma criança é surpreendida por seres fantásticos que surgem no quarto, na hora de dormir, instigando sua imaginação. Ávida pela diversão, ela se arma de coragem e muita criatividade para embarcar em uma viagem ao mundo do imaginar. No início da jornada, as roupas jogadas pelo quarto vão ganhando vida, dançando e se organizando. Como se estivesse sonhando ela sai da cama, os objetos do quarto se transformam e a aventura começa. Surgem Piratas engraçados e atrapalhados; uma Polvo aparece junto com agitadas criaturas Siamesas; um Caçador e uma Sapa planejam roubar a imaginação da criança, ajudados por seres misteriosos, deslizantes e muito suspeitos; no fundo do mar, um navio é comandado pela capitã Polvo e seus Piratas. Enquanto a criança se diverte com brinquedos que ganham vida, transformações mágicas, amigos imaginários e personagens que emitem sons curiosos, o caçador coloca em prática o plano de roubar sua imaginação, mas ele não contava com a astúcia das Siamesas que mostram que a imaginação não pode ser roubada.

Para família | Oficina: Bailando em Família

Em uma espécie de “dança coral”, crianças e seus familiares, juntos, desenvolvem e experimentam o fazer da dança em vivências práticas. Guiados pelos artistas orientadores da Companhia de Danças de Diadema, desenvolvem exercícios corporais, cuja proposta é descobrirem juntos novas possibilidades de movimento e de novas sensações. O Bailando em Família é uma ação que promove interação entre as crianças e seus familiares de diferentes gerações por meio de uma vivência em dança. Após a prática de exercícios corporais para aquecimento dos músculos e das articulações, os participantes desenvolvem jogos lúdicos e de teor colaborativo. Trata-se de uma grande vivência em dança, onde os laços familiares são estimulados pelo movimento.

Serviço

Com: Companhia de Danças de Diadema

15 de dezembro. Sexta, às 20h30

Espetáculo: SCinestesia

Local: Área de Convivência. Duração: 60 min. Classificação: 12 anos.

Ingressos: 30,00 (inteira), 15,00 (meia) e 10,00 (credencial plena).

Vendas: Pelo app Credencial Sesc SP, no site sescsp.org.br/prudente ou a partir das 17h na Central de Relacionamento.

16 de dezembro. Sábado, das 10h às 12h30

Oficina: Dança Contemporânea e Processo de Criação

Ministrante: Ana Bottosso. Local: Área de Convivência. Classificação: 12 anos

Gratuita – Inscrições pelo app Credencial Sesc SP, no site sescsp.org.br/prudente ou presencialmente com horário agendado na Central de Relacionamento.

17 de dezembro. Domingo, às 15h

Espetáculo infantil: Nas Águas do Imaginar

Gratuito. Local: Quintal. Duração: 60 minutos. Classificação: Livre.

17 de dezembro. Domingo, às 16h

Oficina: Bailando em Família

Ministrantes: Daniele Santos e Carlos Veloso

Gratuita. Local: Quintal. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por responsáveis.

Sesc Thermas de Presidente Prudente

Rua Alberto Peters, 111 – Jardim das Rosas. Presidente Prudente/SP.

Programação completa: sescsp.org.br/prudente.