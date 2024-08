Cia de Danças de Diadema celebra centenário da Semana de Arte Moderna com ‘Antropo100’

O Teatro Clara Nunes receberá, neste sábado, 31 de agosto, a apresentação da Companhia de Danças de Diadema, “Antropo100: De Cascudo a Eros”, às 20h. O espetáculo irá homenagear o centenário da Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922 e revolucionou o cenário artístico do Brasil. A peça é gratuita e tem classificação indicativa de 12 anos.

De acordo com a diretora da Companhia de Danças do município, Ana Bottosso, o título e a mensagem da coreografia fazem jus aos artistas que participaram dessa revolução artística, trazendo impacto social e reflexão antropofágica com suas obras e pensamentos.

“A primeira referência foi feita ao folclorista Câmara Cascudo, que escreveu sobre os costumes do homem brasileiro. Ele também tem o livro ‘História Dos Nossos Gestos’, que aborda sobre os gestos comuns da nossa sociedade”, afirma. “Eros Volúsia, outra figura inspiradora, foi uma bailarina clássica do início do século que revolucionou a dança brasileira ao incorporar elementos de coreografias africanas em seu trabalho”, complementa a diretora.

A Semana de Arte Moderna foi uma virada de chave crucial para a cultura brasileira. Realizada no Teatro Municipal, entre os dias 13 e 17 de 1922, reuniu grandes artistas e escritores, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Anita Malfatti, para promover uma ruptura nas tendências antigas e acadêmicas da arte, propondo novas formas de expressões artísticas, com um caráter social.

Sobre a Companhia de Danças de Diadema

Formada em 1995 e com 28 obras em seu repertório, a Companhia de Danças de Diadema tem se destacado no cenário da dança pelo intuito inovador.

A equipe criada pela bailarina e coreógrafa Ivonice Satie hoje conta com mais de 700 alunos e também desenvolve, além das performances artísticas, um projeto social, em que os bailarinos atuam como artistas orientadores no Projeto Oficinas – Difusão e Acesso À Dança. Reconhecida no Brasil e internacionalmente, já ganhou 35 prêmios e abraçou como uma de suas missões, o ensino da dança e da descoberta do corpo como forma de expressão, atuando junto às comunidades.

Serviço

31/08 – Sábado – 20h (Dança)

Teatro Clara Nunes.

Rua Graciosa, 300 – Centro

Antropo100: De Cascudo a Eros – 12 anos

O espetáculo da Companhia de Danças de Diadema traz uma dança selvagem acompanhada por um batuque, narrando as histórias por meio dos gestos que transitam entre o cotidiano e o expressivo.