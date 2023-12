Cia de Danças de Diadema apresenta Nas Águas do Imaginar no Brincando na Praça

No dia 9 de dezembro, sábado, a Companhia de Danças de Diadema participa do projeto Brincando na Praça com o espetáculo infantil Nas Águas do Imaginar, às 10 horas, na Pracinha do João Amós, na Brasilândia, onde ocorrem várias outras atrações a partir da 9h30.

O Brincando na Praça é uma realização da Muda Cultural em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que promove apresentações gratuitas de teatro, música, dança e circo, além de oficinas e outras atividades educativas e de lazer que estimulam a criatividade.

Nas Águas do Imaginar tem coreografia assinada por Ton Carbones, junto ao elenco da Companhia de Danças de Diadema, e direção geral de Ana Bottosso. No enredo, uma criança é surpreendida por seres fantásticos que surgem em seu quarto, na hora de dormir, instigando a sua imaginação. Ávida pela diversão, ela se arma de coragem e muita criatividade para embarcar em uma viagem ao mundo do imaginar.

No início da aventura, como se estivesse sonhando, ela sai da cama. Os objetos do quarto se transformam. Surgem Piratas engraçados e atrapalhados; uma Polvo surge junto com agitadas criaturas Siamesas; um Caçador e uma Sapa planejam roubar a imaginação da criança, ajudados por seres misteriosos, deslizantes e muito suspeitos; e no fundo do mar, um navio é comandado pela capitã Polvo e seus Piratas. Enquanto a criança se diverte com brinquedos que ganham vida, transformações mágicas, amigos imaginários e personagens que emitem sons curiosos, o caçador coloca em prática o plano de roubar sua imaginação, mas ele não contava com a astúcia das Siamesas que mostram que a imaginação não pode ser roubada.

Serviço

Espetáculo infantil: Nas Águas do Imaginar

Com: Companhia de Danças de Diadema

Projeto: Brincando na Praça

Dia 09 de dezembro. Sábado, 10 horas

Local: Pracinha Do João Amós

Rua Ibiraiaras, 431 – Jardim Vista Alegre / Brasilândia. São Paulo/SP

Gratuito. Classificação: Livre. Duração: 30 minutos.

Outras atrações:

9h30 – Pernaltas Malabaristas

9h30 até 14h30 – Jogos do Mundo, com a Caravana Lúdica

10h30 – Gira, Girou, com a Cia Alcina da Palavra

12h – Fantasias do Folclore Brasileiro, com o Coletivo Foca (12h)

13h – Floresta Viva, com BuZum!

E ainda: 2 sessões de Pintura Artística Facial, com Ana Lima.