Cia de Atores Bailarinos Adolpho Bloch apresenta o espetáculo “Bar da Esquina” no Rio de Janeiro

A Cia de Atores Bailarinos Adolpho Bloch comemora 25 anos levando ao palco do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca, um dos seus espetáculos mais emblemáticos: “Bar da Esquina”. A programação especial e gratuita acontece nos dias 21 e 22 de setembro, sábado e domingo, às 19h e 18h, respectivamente.

“Bar da Esquina” é um espetáculo de dança fundamentado na dramaturgia de Nelson Rodrigues e Carlos Heitor Cony, com o intuito de traduzir em carioquês o espetáculo “Café Muller”, da coreógrafa alemã Pina Bausch. A partir da pesquisa, oito atores bailarinos dançam as noites cariocas com encantos, expectativas, traições e desconfortos que cintilam na memória passada, presente e futura vividas nos bares.

A apresentação é parte do edital Viva Talento, contemplada pela Lei Paulo Gustavo e tem patrocínio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro.

Arte e educação caminham juntas

A Companhia de Atores Bailarinos Adolpho Bloch é um núcleo artístico educacional desenvolvido desde 21 de setembro de 1999, sob a direção de Rosane Campello. Visando atender o aluno em sua complexidade, ela promove encontros socioculturais progressivos, conciliando formação e informação e conduzindo uma nova relação do aluno com seu entorno, educando-o para o devir (autonomia) e não para o dever (disciplina).

Sediada no Centro Carioca de Pesquisa em Dança Educação (CCPD), a companhia teve seu início na Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch, unidade pertencente à Rede FAETEC, que deu origem ao primeiro Curso Técnico em Dança da rede pública de ensino do Brasil com Matriz Curricular Integrada.

Hoje, além de termos vários alunos licenciados e pós-graduados em Dança e Teatro, contamos com diversos profissionais atuando como atores, bailarinos e professores – conta Rosane.

Evento internacional

Como parte da programação de aniversário da Cia de Atores Bailarinos Adolpho Bloch, o CCPD realiza o 9º Seminário Instâncias da Dança Educação Carioca, que receberá o 1º Encontro Latino-Americano de Políticas Públicas para Dança. Também gratuito, o evento acontece no dia 19 de setembro, quinta-feira, das 9h às 18h, no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro. Participarão convidados importantes no meio e serão apresentadas pesquisas em dança no Brasil e no mundo, além de mesas de debates e oficinas. A direção é de Rosane Campello. Inscrições no link https://linktr.ee/ciaadolphobloch

Ficha técnica:

Direção geral, roteiro final e coreografia: Rosane Campello

Design de luz: Gil Santos

Cenário: Companhia de Atores Bailarinos Adolpho Bloch

Bailarinos: Bárbara Natasha, Gustavo Maranhão, Jhonny Silva, Lara Rodrigues, Lian Souza, Luciana Carnout, Ohanna Alves e Rosane Campello

Ator convidado: Gustavo Maranhão

Direção musical: Rosane Campello

Assessoria de dança de salão: Bernardo Adler

Assessoria de pesquisa: Professor Dr. André Dias (UFF), Professor Dr. Marcos Vinicius (UFRJ) e Professor Dr. José Adriano Alves (FAETEC)

Serviço:

Cia de Atores Bailarinos Adolpho Bloch em “Bar da Esquina”

Dias e horários: 21 de setembro, sábado, às 19h (esgotado), e 22 de setembro, domingo, às 18h

Local: Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro – Rua José Higino, 115, Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Entrada: gratuita somente com retirada do ingresso pelo site https://riocultura.eleventickets.com/#!/apresentacao/e983bcc5fe9aa13a0aed3b9d1b1a1150b37d63c6

Classificação etária: 14 anos

Mais informações: https://www.instagram.com/ciaadolphobloch/