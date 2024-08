Cia das Rosas faz homenagem ao circo com espetáculo protagonizado por boneca de tamanho real

Com o uso de técnicas de manipulação de bonecos e circo, a Cia das Rosas faz apresentações gratuitas de Rosa Pequena, Vida De Circo no Teatro Alfredo Mesquita (Dias 3 e 4 de agosto, sábado e domingo, às 16h), Teatro Cacilda Becker (Dias 10 e 11 de agosto, sábado e domingo, às 16h) e Teatro Flávio Império (Dias 17 e 18 de agosto, sábado e domingo, às 14h). Erica Stoppel e, Geisa Helena e Luara Bolandini estão em cena na montagem, que tem direção de Bruno Rudolf. Além do espetáculo, o projeto conta com uma série de oficinas ligadas à linguagem circense.

Rosa Pequena, Vida de Circo é um espetáculo sem palavras voltado para o público infantil que usa das técnicas de manipulação de bonecos, circo e teatro de sombras para contar as aventuras da Rosa, uma menina que viaja com o circo e mora em um trailer com sua amiga, uma galinha chamada Judith. Rosa é uma boneca de tamanho real que sonha em voar.

A montagem é um espetáculo sem falas e conta com uma dramaturgia que faz um paralelo com temas próprios do universo da criança narrados com técnicas de manipulação de objetos, bonecos, elementos de palhaçaria e técnicas aéreas de circo. A peça apresenta tanto cenas engraçadas quanto cenas de tensão presentes no cotidiano do circo itinerante, com origem nas memórias da vida artística das criadoras dentro da lona. A protagonista é uma boneca geminada que ora atua unida ao corpo das atrizes, ora ganha vida afastada delas.

“A trama é uma metáfora dos ritos de passagem e os desafios do amadurecimento. A figura do mágico, o apresentador, a trapezista e o próprio cenário com seu circo e um trailer são elementos do circo clássico com os quais a protagonista se relaciona, que aparecem ora em tamanho real, ora nas miniaturas durante a encenação”, contam as atrizes.

O espetáculo estreou no Sesc Bom Retiro em 2019, fruto de uma longa pesquisa das fundadoras da companhia na construção de uma dramaturgia sem palavras que utiliza diversas linguagens expressivas, como o teatro de bonecos, a virtuose circense, o teatro de sombras e o teatro físico. A criação foi dirigida por Bruno Rudolf (Cia Solas de Vento) e contou com a colaboração de diversos parceiros pesquisadores da cena, tais como Luiz André Cherubini (Grupo Sobrevento), João Araújo (Morpheus Teatro), Vera Abud, Nereu Afonso, Adriana Telg, Beto Andreeta (Pia Fraus) e muitos outros.

A peça esteve em cartaz no Sesc Santana, fez temporada no teatro Arthur de Azevedo e no Centro Cultural Fiesp. Em 2020, o espetáculo foi contemplado pelo PROAC do Estado de São Paulo para registro em vídeo, que foi disponibilizado na plataforma #culturaemcasa.

A Cia das Rosas surgiu em 2017 a partir de uma pesquisa de Erica Stoppel e Luara Bolandini, centrada na relação entre a arte circense, o teatro de bonecos e a necessidade de dialogar com as crianças e dar voz às questões da infância.

SINOPSE

FICHA TÉCNICA:



Criação e Interpretação: Erica Stoppel e Luara Bolandini | Intérprete convidada: Geisa Helena |Direção geral: Bruno Rudolf | Co criação de dramaturgia e assessoria em linguagem de animação e teatro de sombras: Luiz Andre Cherubini | Direção de arte: Dani Garcia | Criação de Trilha Sonora: Rodrigo Zanettini e Vinicius Politano | Trilha sonora: Simone Julian (flautas, sax soprano e clarinete) | Felipe Chacon (clarone e tuba) | Vinicius Politano (violão) | Rodrigo Zanettini (piano) | Gabriella Emy Dal’ Jovem (trompete) | Fábia Fusco (clarinete) | Renato Farias (trombone e souzafone) | Débora Predella (violino) | Gabriel Parreira (cello) | Katu Haí (flautas) | Gravação, mixagem e master: João Candau e Felipe Chacon | Estúdio: Colméia | Desenho de luz: Domingos Quintiliano | Colaboração na criação de dramaturgia: Vera Abbud e Nereu Afonso | Escultura e confecção da Rosa: Mandy | Concepção de cenário e estruturas: Erica Stoppel e Paulo Sérgio Salzano | Adereços: Jay Oliveira e Dodô Giovanetti | Fotografia: Carlos Gueller | Produção Geral: Lu Gualda/ Palco de Papel

ROSA PEQUENA, VIDA DE CIRCO

Teatro Alfredo Mesquita

Av. Santos Dumont, 1770 – Santana, São Paulo – SP

Dia 2 de agosto, sexta-feira, às 16h- Oficina – “Máscaras de palhaças e palhaços”

Dias 3 e 4 de agosto, sábado e domingo, às 16h

Espetáculo “Rosa Pequena, Vida de Circo”

Teatro Cacilda Becker

R. Tito, 295 – Lapa, São Paulo – SP

Dia 9 de agosto, sexta-feira, às 16h- Oficina – “Máscaras de palhaças e palhaços”

Dias 10 e 11 de agosto, sábado e domingo, às 16h

Espetáculo “Rosa Pequena, Vida de Circo”

Teatro Flávio Império

R. Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaíba, São Paulo – SP

Dia 16 de agosto, sexta-feira, às 16h- Oficina – “Máscaras de palhaças e palhaços”

Dias 17 e 18 de agosto, sábado e domingo, às 14h

Espetáculo “Rosa Pequena, Vida de Circo”

Classificação:

livre. Duração: 45 minutos