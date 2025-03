Cia Caravan Maschera celebra 15 anos com mostra Bonecos sem Fronteiras

Para representar toda a versatilidade de temas, técnicas e públicos do teatro de bonecos, a Cia Caravan Maschera volta a São Paulo para realizar uma mostra gratuita no Espaço Sobrevento (R. Cel. Albino Bairão, 42 – Belenzinho), entre os dias 3 e 6 de abril, na quinta e na sexta, às 20h, no sábado, às 18h e às 20h, e, no domingo, às 18h.

“Quando montamos um espetáculo, estamos sempre atentos ao público a que ele se destina. Se for uma proposta infantil, por exemplo, gostamos de explorar formas mais arredondadas para os bonecos, deixando-os menos ‘agressivos’. Também usamos músicas mais doces e uma iluminação mais clara. Já nos trabalhos adultos, exploramos formas mais agudas e deformidades nos bonecos, além de sons mais barulhentos e iluminação mais sombria. São estudos de semiótica”, detalha Leonardo Garcia Gonçalves, um dos idealizadores da companhia.

Cinco trabalhos foram escolhidos pelo grupo para compor a mostra Bonecos Sem Fronteiras: os adultos “Vidas Secas”, “Vigiar e Punir” e “Monsanto Mon Amour”; bem como os infantis “Hoje, Godot Não Vem!” e “Tiringuito, Luisa e a Morte”. “Todos foram muito significativos para a nossa trajetória, além de serem bastante diferentes uns dos outros”, acrescenta.

Durante o período, além da circulação das peças, que também passaram pelas cidades paulistas Atibaia, Franco da Rocha, Ourinhos, São Sebastião e Mairiporã, o grupo organizou oficinas de teatro de bonecos e bate-papos para estimular a formação de plateias. As iniciativas foram contempladas pelo Edital de Fomento da Lei Paulo Gustavo do Estado de SP.



Cena de Monsanto Mon Amour | Crédito: João Maria

Espetáculos adultos da mostra Bonecos Sem Fronteiras

A mostra no Espaço Sobrevento começa no dia 3 de abril, às 20h, com a apresentação de “Vidas Secas”, uma adaptação do clássico de Graciliano Ramos (1892-1953). O grupo montou um espetáculo quase sem palavras, centrado em imagens que demonstram tensões corporais.

A ideia é deixar que os espectadores fiquem com o pensamento mais livre, refletindo tanto sobre a incomunicabilidade quanto sobre a situação de extrema repressão psicológica, física e emocional exercida por um contexto social, econômico e racial que ultrapassa as fronteiras do sertão nordestino do Brasil.

No dia 4 de abril, às 20h, é a vez de “Vigiar e Punir”, baseado na obra do filósofo francês Michel Foucault (1926-1984). A peça aborda a evolução dos conceitos de punição e vigilância na sociedade contemporânea, considerando um mundo em que todos podem filmar e fotografar uns aos outros pelos celulares.



Cena de Vigiar e Punir | Crédito: Fulton Nogueira

Os bonecos foram inspirados em dois importantes pintores: o espanhol Francisco de Goya (1746-1828) e o holândes Hieronymus Bosch ((1450-1516). Já a interpretação explora o bufão. Com muito humor e sátira, a companhia desnuda uma sociedade disciplinar e cheia de normas.

“Monsanto Mon Amour” encerra as peças adultas da mostra no dia 5 de abril, às 20h. A obra reflete sobre a atual crise no meio ambiente, provocada sobretudo por uma sociedade que prega o consumo desenfreado e legitima o uso de agrotóxicos, o desmatamento, a extinção das leis ambientais e a ridicularização do discurso naturalista e sustentável.

Na trama, a relação entre os bonecos e um coro de atores e atrizes revela as estratégias de controle e as ameaças utilizadas por grandes corporações como a Monsanto e a Bayer sobre o indivíduo vulnerável.



Espetáculos infantis da mostra Bonecos Sem Fronteiras

O primeiro infantil a ser encenado na mostra é “Tiringuito, Luisa e a Morte”. Será no dia 5 de abril, às 18h. Na trama, quando finalmente Tiringuito toma coragem de pedir a mão de Luisa em casamento para o seu tio, a Morte aparece para atrapalhar os seus planos. Seu único caminho, então, é enfrentá-la.

O espetáculo é inspirado na cultura imaterial do teatro de mamulengos nordestino e na tarantella italiana. Os bonecos são feitos em madeira pelos próprios atores, respeitando a tradição.





Cena de Tiringuito, Luisa e a Morte | Crédito: Leonardo Garcia

Baseada em Samuel Beckett (1906-1989), “Hoje, Godot Não Vem!” marca o fim da programação da mostra Bonecos Sem Fronteiras no Espaço Sobrevento. A apresentação será no dia 6 de abril, às 18h. Na trama, duas crianças estão à espera de Godot em um lugar indeterminado. Enquanto aguardam, suas certezas e a noção do tempo se dissolvem.

A história é contada por meio de imagens poéticas, cinema Stop Motion e bonecos que podem chegar a 2,5 metros de altura criados a partir do estilo do pintor belga René Magritte (1898-1967). O objetivo da montagem é dar espaço para questões profundas da vida, da infância e do ato de tornar-se adulto.



Sobre a Cia Caravan Maschera Teatro

A Cia Caravan Maschera Teatro foi fundada em 2010. No início de suas pesquisas, a Cia trilhou os caminhos enigmáticos que oscilam entre a máscara, o palhaço, o bufão e os bonecos.

Iniciou em 2012 seus primeiros trabalhos no Brasil, na zona rural da cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Desde o início, estabelecem como princípio de criação de espetáculos uma interação constante com a comunidade que os cerca por meio de oficinas, cursos de formação e residências artísticas com artistas de diversas regiões do Brasil e do exterior.

Até hoje, a Cia Caravan Maschera Teatro criou nove espetáculos que já circularam por 12 estados do Brasil e o Distrito Federal, além de ter participado de festivais internacionais na França, Itália, Eslovênia e Suíça.

FICHA TÉCNICA DA MOSTRA

Produção: Caravan Maschera Teatro Assessoria de imprensa: Canal Aberto – Canal Aberto – Marcia Marques, Daniele Valério e Carina Bordalo Direção e encenação: Leonardo Garcia Gonçalves



HOJE, GODOT NÃO VEM!

Texto: Leonardo Garcia Gonçalves Elenco: Leonardo Garcia Gonçalves e Rafael Salgado Colaboração de dramaturgia visual: Laurent Michelin Bonecos: Leonardo Garcia Gonçalves, Giorgia Goldoni, Orlando Talarico e Kledir Salgado Cenografia: Leonardo Garcia Gonçalves, Orlando Talarico e Giorgia Goldoni Figurino: Kledir Salgado Trilha sonora: Rafael Vanazzi Canções: Luisa Albuquerque e Rafael Salgado Interpretação musical: Luisa Albuquerque Edição de diálogos: Rafael Salgado Produção de vídeos Stop Motion: Estúdio ANIM’ARTE –Venezia Roteiro de vídeos e projeções: Leonardo Garcia Gonçalves e Giorgia Goldoni Edição de vídeo: Ian Marcel Iordanu Designer de luz: Corentin Praud Operação de luz: Bruno Garcia Vozes dos bonecos: Leonardo Garcia Gonçalves e Rafaella Uhiara Residência de criação e concepção do espetáculo: TRAC Residenze Teatrali (Itália), Le LEM – Théâtre et Lieu d’Expérimentation Marionnette (França), Théâtre Halle Roublot (França)

TIRINGUITO, LUISA E A MORTE

Texto: Leonardo Garcia Gonçalves e Giorgia Goldoni Elenco: Leonardo Garcia Gonçalves Bonecos: Leonardo Garcia Gonçalves, Giorgia Goldoni Cenografia: Leonardo Garcia Gonçalves, Gianni Goldoni, Giorgia Goldoni, Adelfa Bergonzini Designer de luz: Gianni Goldoni Operação de luz: Rafael Salgado Olhar externo: Lucca Ronga Residência de criação e concepção do espetáculo: TRAC Residenze Teatrali (Itália)

VIDAS SECAS

Texto: Livre adaptação da obra de Graciliano Ramos Elenco: Leonardo Garcia Gonçalves e Rafael Salgado Colaboração de dramaturgia visual: Wagner Cintra Bonecos: Leonardo Garcia Gonçalves, Giorgia Goldoni, Fernanda Paredes Cenografia: Leonardo Garcia Gonçalves, Orlando Talarico e Giorgia Goldoni Figurino: Kledir Salgado Trilha sonora: Rafael Vanazzi Edição de diálogos: Leonardo Garcia Gonçalves Designer de luz: Leonardo Garcia Gonçalves Operação de luz: Bruno Garcia Vozes dos bonecos: Leonardo Garcia Gonçalves e Giorgia Goldoni Residência de criação e concepção do espetáculo: Quilombos Sapatu e Pedro Cubas no Vale do Ribeira

VIGIAR E PUNIR

Texto: Livre adaptação da obra de Michel Foucault Elenco: Leonardo Garcia Gonçalves e Rafael Salgado Bonecos: Leonardo Garcia Gonçalves, Giorgia Goldoni, Fernanda Paredes

Cenografia: Leonardo Garcia Gonçalves, Ganto e Giorgia Goldoni Figurino: Kledir Salgado e Giorgia Goldoni Trilha sonora: Rafael Vanazzi Edição de diálogos: Leonardo Garcia Gonçalves Designer de luz: Leonardo Garcia Gonçalves Operação de luz: Bruno Garcia

Vozes dos bonecos: Leonardo Garcia Gonçalves e Giorgia Goldoni



MONSANTO MON AMOUR

Texto: Leonardo Garcia Gonçalves Elenco: Leonardo Garcia Gonçalves, Rafael Salgado, Daiane Baumgartner Bonecos: Leonardo Garcia Gonçalves e Fernanda Paredes Cenografia: Leonardo Garcia Gonçalves Figurino: Kledir Salgado Edição de diálogos: Rafael Salgado

Designer de luz: Leonardo Garcia Gonçalves Operação de luz: Bruno Garcia Vozes dos bonecos: Leonardo Garcia Gonçalves

SERVIÇO:

Mostra Bonecos Sem Fronteiras

De 3 a 6 de abril

Local: Espaço Sobrevento – R. Cel. Albino Bairão, 42 – Belenzinho

Ingresso: grátis | Retirada na bilheteria com 1 hora de antecedência, limitado a um par por pessoa

Telefone: (11) 2692-1549



3 de abril – 20h – VIDAS SECAS | Duração: 65 minutos | Classificação: 12 anos

4 de abril – 20h – VIGIAR E PUNIR | Duração: 75 minutos | Classificação: 16 anos

5 de abril

18h – TIRINGUITO, LUISA E A MORTE | Duração: 50 minutos | Classificação: 8 anos

20h – MONSANTO MON AMOUR | Duração: 65 minutos | Classificação: 14 anos

6 de abril – 18h – HOJE, GODOT NÃO VEM! | Duração: 60 minutos | Classificação: 8 anos